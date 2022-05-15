https://ria.ru/20220515/evrovidenie-1788614892.html

Победителем "Евровидения" стала украинская группа Kalush Orchestra

Победителем "Евровидения" стала украинская группа Kalush Orchestra - РИА Новости, 15.05.2022

Победителем "Евровидения" стала украинская группа Kalush Orchestra

Победителем музыкального конкурса "Евровидение-2022", завершившегося в ночь на воскресенье в итальянском Турине, стала украинская группа Kalush Orchestra с... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T02:05

2022-05-15T02:05

2022-05-15T03:29

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РИМ, 15 мая – РИА Новости. Победителем музыкального конкурса "Евровидение-2022", завершившегося в ночь на воскресенье в итальянском Турине, стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania.Прямую трансляцию подведения итогов фестиваля вел телеканал Rai1.По суммарным итогам зрительского голосования и жюри представители Украины получили 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего преследователя — Великобритании, набравшей 466 голосов. Музыканты одержали победу благодаря голосам зрителей конкурса, совершив рывок с четвертого места после первой фазы подведения результатов. Музыкальное жюри отдало предпочтение музыканту из Великобритании Сэму Райдеру.Kalush Orchestra, выступившая на стыке хип-хопа и фолка, считалась безусловным фаворитом соревнования. Песня Stefania посвящена матери лидера группы и всем украинским матерям.После исполнения композиции фронтмен группы по-английски выступил с призывом оказать поддержку Украине. В связи с правилами конкурса, согласно которым запрещены политические призывы со сцены, организаторам "Евровидения" пришлось прокомментировать ситуацию с этим заявлением: Европейский вещательный союз (ЕВС) охарактеризовал его "скорее как гуманитарный жест, чем как политический".Конкуренцию украинским музыкантам составили исполнители из 25 стран. По традиции, следующий конкурс должен пройти в стране, которую представляет победившая в нынешнем группа.

https://ria.ru/20220514/evrovidenie-1788061848.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, евровидение, италия, новости культуры