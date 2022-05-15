https://ria.ru/20220515/evrovidenie-1788614892.html
Победителем "Евровидения" стала украинская группа Kalush Orchestra
Победителем "Евровидения" стала украинская группа Kalush Orchestra - РИА Новости, 15.05.2022
Победителем "Евровидения" стала украинская группа Kalush Orchestra
Победителем музыкального конкурса "Евровидение-2022", завершившегося в ночь на воскресенье в итальянском Турине, стала украинская группа Kalush Orchestra с... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T02:05
2022-05-15T02:05
2022-05-15T03:29
в мире
украина
евровидение
италия
шоубиз
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788615194_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb4b6ccdb1140b5533dfbf1866c17f1a.jpg
РИМ, 15 мая – РИА Новости. Победителем музыкального конкурса "Евровидение-2022", завершившегося в ночь на воскресенье в итальянском Турине, стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania.Прямую трансляцию подведения итогов фестиваля вел телеканал Rai1.По суммарным итогам зрительского голосования и жюри представители Украины получили 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего преследователя — Великобритании, набравшей 466 голосов. Музыканты одержали победу благодаря голосам зрителей конкурса, совершив рывок с четвертого места после первой фазы подведения результатов. Музыкальное жюри отдало предпочтение музыканту из Великобритании Сэму Райдеру.Kalush Orchestra, выступившая на стыке хип-хопа и фолка, считалась безусловным фаворитом соревнования. Песня Stefania посвящена матери лидера группы и всем украинским матерям.После исполнения композиции фронтмен группы по-английски выступил с призывом оказать поддержку Украине. В связи с правилами конкурса, согласно которым запрещены политические призывы со сцены, организаторам "Евровидения" пришлось прокомментировать ситуацию с этим заявлением: Европейский вещательный союз (ЕВС) охарактеризовал его "скорее как гуманитарный жест, чем как политический".Конкуренцию украинским музыкантам составили исполнители из 25 стран. По традиции, следующий конкурс должен пройти в стране, которую представляет победившая в нынешнем группа.
https://ria.ru/20220514/evrovidenie-1788061848.html
украина
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788615194_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9ef02796abf2f272609d524aa275e8b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евровидение, италия, новости культуры
02:05 15.05.2022 (обновлено: 03:29 15.05.2022)
Победителем "Евровидения" стала украинская группа Kalush Orchestra
Победителем "Евровидения-2022" стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania
РИМ, 15 мая – РИА Новости. Победителем музыкального конкурса "Евровидение-2022", завершившегося в ночь на воскресенье в итальянском Турине, стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania.
Прямую трансляцию подведения итогов фестиваля вел телеканал Rai1.
По суммарным итогам зрительского голосования и жюри представители Украины
получили 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего преследователя — Великобритании
, набравшей 466 голосов. Музыканты одержали победу благодаря голосам зрителей конкурса, совершив рывок с четвертого места после первой фазы подведения результатов. Музыкальное жюри отдало предпочтение музыканту из Великобритании Сэму Райдеру.
Kalush Orchestra, выступившая на стыке хип-хопа и фолка, считалась безусловным фаворитом соревнования. Песня Stefania посвящена матери лидера группы и всем украинским матерям.
После исполнения композиции фронтмен группы по-английски выступил с призывом оказать поддержку Украине. В связи с правилами конкурса, согласно которым запрещены политические призывы со сцены, организаторам "Евровидения" пришлось прокомментировать ситуацию с этим заявлением: Европейский вещательный союз (ЕВС) охарактеризовал его "скорее как гуманитарный жест, чем как политический".
Конкуренцию украинским музыкантам составили исполнители из 25 стран. По традиции, следующий конкурс должен пройти в стране, которую представляет победившая в нынешнем группа.