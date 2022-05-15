https://ria.ru/20220515/donbass-1788667037.html

Российские саперы разминировали большой укрепрайон ВСУ в Счастье

Российские саперы разминировали большой укрепрайон ВСУ в Счастье - РИА Новости, 15.05.2022

Российские саперы разминировали большой укрепрайон ВСУ в Счастье

Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России разминировали территорию большого укрепрайона украинских силовиков вблизи электростанции РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T16:01

2022-05-15T16:01

2022-05-15T16:49

специальная военная операция на украине

владимир путин

сергей лавров

луганская народная республика

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СЧАСТЬЕ (ЛНР), 15 мая — РИА Новости. Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России разминировали территорию большого укрепрайона украинских силовиков вблизи электростанции в городе Счастье под Луганском, передает корреспондент РИА Новости.Украинские войска заложили мины, уходя с позиций. Специалисты обследовали 35 гектаров территории и обезвредили порядка 250 взрывоопасных предметов."Данные позиции ВС Украины организовывали и обустраивали для того, чтобы обеспечить себе определенного рода быт. Здесь места проживания, места приема пищи, склады боеприпасов, то есть на протяжении определенного долгого срока данные места оборудовались, строились, укреплялись", — рассказал РИА Новости командир российских саперов.По его словам, этот район необходимо было разминировать, чтобы не допустить внештатных ситуаций вблизи ТЭС, а также из-за близости бывших украинских позиций к дачному массиву, на который уже начали возвращаться люди.Он уточнил, что это был серьезный укрепрайон и, отходя, украинские силовики успели его заминировать.Всего с начала работ российские саперы обследовали и разминировали 50 гектаров территории и обезвредили порядка 500 взрывоопасных предметов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/sapery-1788349917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разминирование укрепрайона ВСУ в городе Счастье Российские военные показали, как разминировали укрепрайон украинских войск в освобожденном Счастье. Боевики оставили после себя опасные ловушки. 2022-05-15T16:01 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, сергей лавров, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, в мире