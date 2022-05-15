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ВСУ обстреляли Михайловку и Озеряновку в ДНР
ВСУ обстреляли Михайловку и Озеряновку в ДНР - РИА Новости, 15.05.2022
ВСУ обстреляли Михайловку и Озеряновку в ДНР
Украинские войска за 10 минут обстреляли Михайловку и Озеряновку в ДНР, выпущено 16 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T15:25
2022-05-15T15:25
2022-05-15T15:25
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
сергей лавров
донецкая народная республика
россия
украина
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли Михайловку и Озеряновку в ДНР, выпущено 16 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство республики в СЦКК.В сообщении представительства в его Telegram-канале отмечается, что Михайловку обстреляли в 14.45, а Озеряновку - в 14.55. В сторону обоих населенных пунктов выпустили по восемь снарядов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220515/donetsk-1788662136.html
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в мире, владимир путин, сергей лавров, донецкая народная республика, россия, украина
ВСУ обстреляли Михайловку и Озеряновку в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Михайловку и Озеряновку снарядами калибра 122 миллиметра