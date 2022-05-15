https://ria.ru/20220515/donbass-1788645725.html

Украинские войска обстреляли Васильевку, Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Васильевку, Донецк и Горловку - РИА Новости, 15.05.2022

Украинские войска обстреляли Васильевку, Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Васильевку, Петровский район Донецка и Горловку, выпустили девять снарядов и пять мин за полчаса, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T12:24

2022-05-15T12:24

2022-05-15T12:24

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

сергей лавров

горловка

донецк (днр)

россия

украина

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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Васильевку, Петровский район Донецка и Горловку, выпустили девять снарядов и пять мин за полчаса, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 10.50 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Васильевка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра; 11.03 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра… 11.15 - населенный пункт Майорск - населенный пункт Горловка (поселок шахты им. Изотова): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220515/obstrely-1788627204.html

https://ria.ru/20220515/donetsk-1788644788.html

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донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, сергей лавров, горловка, донецк (днр), россия, украина