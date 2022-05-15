https://ria.ru/20220515/donbass-1788640395.html

Силы ЛНР уничтожили за сутки девять украинских военных

Силы ЛНР уничтожили за сутки девять украинских военных - РИА Новости, 15.05.2022

Силы ЛНР уничтожили за сутки девять украинских военных

Украинские войска за сутки потеряли девять человек и технику, сообщает Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T11:40

2022-05-15T11:40

2022-05-15T11:40

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

сергей лавров

луганская народная республика

россия

украина

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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли девять человек и технику, сообщает Народная милиция ЛНР."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: девять человек личного состава; три единицы автомобильной техники", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220515/okruzhenie-1788619029.html

https://ria.ru/20220514/donbass-1788561430.html

луганская народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, сергей лавров, луганская народная республика, россия, украина