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СК расследует преступления польских националистов и наемников в Попасной - РИА Новости, 15.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220515/donbass-1788638581.html
СК расследует преступления польских националистов и наемников в Попасной
СК расследует преступления польских националистов и наемников в Попасной - РИА Новости, 15.05.2022
СК расследует преступления польских националистов и наемников в Попасной
Следственный комитет России установит обстоятельства преступлений националистов и наемников из Польши в городе Попасная в ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T11:16
2022-05-15T14:25
специальная военная операция на украине
в мире
попасная
польша
луганская народная республика
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Следственный комитет России установит обстоятельства преступлений националистов и наемников из Польши в городе Попасная в ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК России."Следствием в рамках расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима указанная информация будет изучена, а действиям националистов и наемников будет дана надлежащая правовая оценка", — говорится в заявлении.По данным ведомства, основанным на сообщениях местных жителей, боевики расстреливали дома с гражданским населением и удерживали их в подвалах, не выпуская из города.Отмечается, что украинские националисты размещали огневые позиции в жилых зданиях, а на крышах располагались снайперы, стрелявшие под ноги мирным жителям, направлявшимся за водой. Есть данные, что в результате таких действий погиб мужчина.Кроме того, польские наемники четыре дня не выпускали за водой людей из подвала.
https://ria.ru/20220514/dela-1788606666.html
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попасная
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в мире, попасная, польша, луганская народная республика
11:16 15.05.2022 (обновлено: 14:25 15.05.2022)
 
СК расследует преступления польских националистов и наемников в Попасной

СК России расследует преступления националистов и наемников из Польши в Попасной в ЛНР

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГород Попасная
Город Попасная - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Следственный комитет России установит обстоятельства преступлений националистов и наемников из Польши в городе Попасная в ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК России.
"Следствием в рамках расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима указанная информация будет изучена, а действиям националистов и наемников будет дана надлежащая правовая оценка", — говорится в заявлении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 23:12
СК завел еще два дела против украинских военных
По данным ведомства, основанным на сообщениях местных жителей, боевики расстреливали дома с гражданским населением и удерживали их в подвалах, не выпуская из города.
Отмечается, что украинские националисты размещали огневые позиции в жилых зданиях, а на крышах располагались снайперы, стрелявшие под ноги мирным жителям, направлявшимся за водой. Есть данные, что в результате таких действий погиб мужчина.
Кроме того, польские наемники четыре дня не выпускали за водой людей из подвала.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 12:00Специальная военная операция на Украине
СК установил личность командира ВСУ, причастного к обстрелам Донбасса
 
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