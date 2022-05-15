https://ria.ru/20220515/donbass-1788638581.html

СК расследует преступления польских националистов и наемников в Попасной

СК расследует преступления польских националистов и наемников в Попасной - РИА Новости, 15.05.2022

СК расследует преступления польских националистов и наемников в Попасной

Следственный комитет России установит обстоятельства преступлений националистов и наемников из Польши в городе Попасная в ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T11:16

2022-05-15T11:16

2022-05-15T14:25

специальная военная операция на украине

в мире

попасная

польша

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Следственный комитет России установит обстоятельства преступлений националистов и наемников из Польши в городе Попасная в ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК России."Следствием в рамках расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима указанная информация будет изучена, а действиям националистов и наемников будет дана надлежащая правовая оценка", — говорится в заявлении.По данным ведомства, основанным на сообщениях местных жителей, боевики расстреливали дома с гражданским населением и удерживали их в подвалах, не выпуская из города.Отмечается, что украинские националисты размещали огневые позиции в жилых зданиях, а на крышах располагались снайперы, стрелявшие под ноги мирным жителям, направлявшимся за водой. Есть данные, что в результате таких действий погиб мужчина.Кроме того, польские наемники четыре дня не выпускали за водой людей из подвала.

https://ria.ru/20220514/dela-1788606666.html

https://ria.ru/20220514/silovik-1788503648.html

попасная

польша

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, попасная, польша, луганская народная республика