Россиян научили, что делать с оставшимися долларами
Эксперт Лосев посоветовал конвертировать доллары в рубли и разместить их на депозитах
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Наличные доллары пока остаются востребованным ресурсом, а вот управлять безналичной валютой на депозитах и счетах лучше, временно конвертируя их в рубли и размещая по пока еще высоким ставкам, чтобы получить прибыль на разнице учетных ставок, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор УК "Спутник — Управление капиталом" Александр Лосев.
Остальной мир пока живет с долларами. "В выстроенной годами мировой экономической системе обнаружилась серьезная уязвимость: остановка "печатного станка" и повышение ставок ФРС, разрыв мировых товарных цепочек из-за антироссийских санкций, дестабилизация энергетического рынка и прочих накопившихся уязвимостей, что приведет к мощнейшему экономическому кризису, которого не было со времен Великой депрессии", — полагает эксперт.
Очевидно, что мировые деньги не испарятся в одночасье, но доллар не всегда будет доминировать в мировых финансах. Поэтому необходимо привыкать к таким валютам, как китайский юань и больше доверять рублю", — заключает Лосев.