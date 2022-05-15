https://ria.ru/20220515/dollary-1788612551.html

Россиян научили, что делать с оставшимися долларами

Россиян научили, что делать с оставшимися долларами - РИА Новости, 15.05.2022

Россиян научили, что делать с оставшимися долларами

Наличные доллары пока остаются востребованным ресурсом, а вот управлять безналичной валютой на депозитах и счетах лучше, временно конвертируя их в рубли и... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T01:16

2022-05-15T01:16

2022-05-15T01:16

экономика

федеральная резервная система сша

доллар

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Наличные доллары пока остаются востребованным ресурсом, а вот управлять безналичной валютой на депозитах и счетах лучше, временно конвертируя их в рубли и размещая по пока еще высоким ставкам, чтобы получить прибыль на разнице учетных ставок, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор УК "Спутник — Управление капиталом" Александр Лосев.Остальной мир пока живет с долларами. "В выстроенной годами мировой экономической системе обнаружилась серьезная уязвимость: остановка "печатного станка" и повышение ставок ФРС, разрыв мировых товарных цепочек из-за антироссийских санкций, дестабилизация энергетического рынка и прочих накопившихся уязвимостей, что приведет к мощнейшему экономическому кризису, которого не было со времен Великой депрессии", — полагает эксперт.Очевидно, что мировые деньги не испарятся в одночасье, но доллар не всегда будет доминировать в мировых финансах. Поэтому необходимо привыкать к таким валютам, как китайский юань и больше доверять рублю", — заключает Лосев.

https://ria.ru/20220514/rubl-1788408216.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, федеральная резервная система сша, доллар