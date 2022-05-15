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Россиян научили, что делать с оставшимися долларами - РИА Новости, 15.05.2022
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Россиян научили, что делать с оставшимися долларами
Россиян научили, что делать с оставшимися долларами - РИА Новости, 15.05.2022
Россиян научили, что делать с оставшимися долларами
Наличные доллары пока остаются востребованным ресурсом, а вот управлять безналичной валютой на депозитах и счетах лучше, временно конвертируя их в рубли и... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T01:16
2022-05-15T01:16
экономика
федеральная резервная система сша
доллар
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Наличные доллары пока остаются востребованным ресурсом, а вот управлять безналичной валютой на депозитах и счетах лучше, временно конвертируя их в рубли и размещая по пока еще высоким ставкам, чтобы получить прибыль на разнице учетных ставок, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор УК "Спутник — Управление капиталом" Александр Лосев.Остальной мир пока живет с долларами. "В выстроенной годами мировой экономической системе обнаружилась серьезная уязвимость: остановка "печатного станка" и повышение ставок ФРС, разрыв мировых товарных цепочек из-за антироссийских санкций, дестабилизация энергетического рынка и прочих накопившихся уязвимостей, что приведет к мощнейшему экономическому кризису, которого не было со времен Великой депрессии", — полагает эксперт.Очевидно, что мировые деньги не испарятся в одночасье, но доллар не всегда будет доминировать в мировых финансах. Поэтому необходимо привыкать к таким валютам, как китайский юань и больше доверять рублю", — заключает Лосев.
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экономика, федеральная резервная система сша, доллар
01:16 15.05.2022
 
Россиян научили, что делать с оставшимися долларами

Эксперт Лосев посоветовал конвертировать доллары в рубли и разместить их на депозитах

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Наличные доллары пока остаются востребованным ресурсом, а вот управлять безналичной валютой на депозитах и счетах лучше, временно конвертируя их в рубли и размещая по пока еще высоким ставкам, чтобы получить прибыль на разнице учетных ставок, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор УК "Спутник — Управление капиталом" Александр Лосев.
Остальной мир пока живет с долларами. "В выстроенной годами мировой экономической системе обнаружилась серьезная уязвимость: остановка "печатного станка" и повышение ставок ФРС, разрыв мировых товарных цепочек из-за антироссийских санкций, дестабилизация энергетического рынка и прочих накопившихся уязвимостей, что приведет к мощнейшему экономическому кризису, которого не было со времен Великой депрессии", — полагает эксперт.
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"Рубль — лучшая валюта мира". Сколько на самом деле стоит доллар
Очевидно, что мировые деньги не испарятся в одночасье, но доллар не всегда будет доминировать в мировых финансах. Поэтому необходимо привыкать к таким валютам, как китайский юань и больше доверять рублю", — заключает Лосев.
 
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