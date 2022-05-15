https://ria.ru/20220515/demokratiya-1788617866.html

В США объяснили нежелание большинства стран выступить против России

В США объяснили нежелание большинства стран выступить против России - РИА Новости, 15.05.2022

В США объяснили нежелание большинства стран выступить против России

США опустились до уровня "дефектной демократии", об этом говорится в статье, опубликованной в американском издании Foreign Policy. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T04:24

2022-05-15T04:24

2022-05-15T07:37

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. США опустились до уровня "дефектной демократии", об этом говорится в статье, опубликованной в американском издании Foreign Policy.В глазах большей части мира "читающая другим нравоучения Америка – это серьезно занедужившая демократия, которой сначала надо исцелиться самой", утверждается в материале.Именно по этой причине, отмечает Foreign Policy, большинство стран отказались поддерживать США и выступать против России в условиях специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Таким образом издание отреагировало на прошедший 12-13 мая в Вашингтоне саммит США – АСЕАН, в ходе которого большинство стран блока дали понять, что придерживаются нейтралитета по Украине.Ранее китайское издание Global Times напомнило, что многие страны Азии, Южной Америки и Африки, традиционно придерживающиеся внеблокового подхода во внешней политике, решительно отказались поддержать антироссийские санкции. Большинство государств Ближнего Востока также выступают со сдержанных позиций по кризису на Украине.Москва начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Киева, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, сша, азия, африка, экономическое сообщество асеан, россия, украина