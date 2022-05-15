https://ria.ru/20220515/boeviki-1788669191.html

Минобороны Турции сообщило о нейтрализации 95 боевиков РПК в Ираке

Минобороны Турции сообщило о нейтрализации 95 боевиков РПК в Ираке - РИА Новости, 15.05.2022

Минобороны Турции сообщило о нейтрализации 95 боевиков РПК в Ираке

Число обезвреженных боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе операции ВС страны на севере Ирака выросло до 95, сообщило Министерство РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T16:11

2022-05-15T16:11

2022-05-15T16:11

в мире

турция

ирак

мевлют чавушоглу

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 15 мая - РИА Новости. Число обезвреженных боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе операции ВС страны на севере Ирака выросло до 95, сообщило Министерство национальной обороны.Минобороны Турции начало в апреле военную операцию против боевиков запрещенной в стране РПК, она проходит в северной части Ирака. В операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы. Канцелярия президента Ирака заявила, что турецкая операция представляет угрозу для национальной безопасности страны, а глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что турецкая сторона ставит целью обеспечить безопасность своих границ."Мы продолжаем блокировать гнезда террористов! 10 террористов РПК, обнаруженных в районе операции на севере Ирака, были обезврежены с помощью машин огневой поддержки. Число нейтрализованных террористов возросло до 95",- говорится в сообщении.Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.

https://ria.ru/20220513/rpk-1788440519.html

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в мире, турция, ирак, мевлют чавушоглу, рабочая партия курдистана