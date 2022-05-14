Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских партий", сообщили СМИ
"Страна.ua": Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских партий" на Украине
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских партий" на Украине, сообщает издание "Страна.ua".
"Документом предусматривается, что дела о запрете партий, которые носят "антиукраинский характер" и деятельность которых направлена на подрыв суверенитета или территориальной целостности Украины, будут рассматриваться как срочные в сокращенные сроки", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
Ранее Верховная рада Украины приняла закон, запрещающий деятельность "пророссийских партий". Зеленский до этого заявил, что СНБО Украины остановил любую деятельность ряда политических партий на время военного положения в стране, среди них "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.