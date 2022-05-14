https://ria.ru/20220514/zakharova-1788552794.html

Захарова ответила Джону Салливану по поводу свободы СМИ в России

Захарова ответила Джону Салливану по поводу свободы СМИ в России - РИА Новости, 14.05.2022

Захарова ответила Джону Салливану по поводу свободы СМИ в России

Официальный представитель МИД Мария Захарова усомнилась, что американские власти могут говорить о свободе слова в России, когда в самих США блокируют российские РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T17:00

2022-05-14T17:00

2022-05-14T18:20

в мире

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сша

россия

франция

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова усомнилась, что американские власти могут говорить о свободе слова в России, когда в самих США блокируют российские медиа."Посол США в России Джон Салливан: "Многие россияне, особенно молодежь, стремятся получить доступ к другим источникам информации, неподконтрольным правительству, но это очень сложно". Это говорит посол страны, чьи интернет-монополии блокируют российские СМИ?" — написала она в Telegram-канале.Захарова напомнила, что Вашингтон много лет преследует основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, опубликовавшего документальные свидетельства преступлений США.Ситуация с российскими СМИ на Западе усугублялась на фоне ухудшения отношений России с США и странами ЕС на фоне ситуации на Украине. Так, в 2016 году Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Эти медиа также обвиняли во вмешательстве в выборы в США и Франции.После начала российской военной операции власти и компании начали вводить многочисленные ограничительные меры против российских медиаресурсов. Так, европейские пользователи поисковой системы Google лишились доступа к материалам агентства Sputnik и телеканала RT. Их каналы в YouTube и на платформах Meta* подверглись цензуре. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими изданиями, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220303/smi-1776167159.html

https://ria.ru/20220513/zhurnalisty-1788296320.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джон салливан, сша, россия, франция, европарламент