Рейтинг@Mail.ru
Захарова ответила Джону Салливану по поводу свободы СМИ в России - РИА Новости, 14.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220514/zakharova-1788552794.html
Захарова ответила Джону Салливану по поводу свободы СМИ в России
Захарова ответила Джону Салливану по поводу свободы СМИ в России - РИА Новости, 14.05.2022
Захарова ответила Джону Салливану по поводу свободы СМИ в России
Официальный представитель МИД Мария Захарова усомнилась, что американские власти могут говорить о свободе слова в России, когда в самих США блокируют российские РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T17:00
2022-05-14T18:20
в мире
джон салливан
сша
россия
франция
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_0:422:2818:2007_1920x0_80_0_0_be65023022258aad8e7de5a8ac2e8ef9.jpg
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова усомнилась, что американские власти могут говорить о свободе слова в России, когда в самих США блокируют российские медиа."Посол США в России Джон Салливан: "Многие россияне, особенно молодежь, стремятся получить доступ к другим источникам информации, неподконтрольным правительству, но это очень сложно". Это говорит посол страны, чьи интернет-монополии блокируют российские СМИ?" — написала она в Telegram-канале.Захарова напомнила, что Вашингтон много лет преследует основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, опубликовавшего документальные свидетельства преступлений США.Ситуация с российскими СМИ на Западе усугублялась на фоне ухудшения отношений России с США и странами ЕС на фоне ситуации на Украине. Так, в 2016 году Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Эти медиа также обвиняли во вмешательстве в выборы в США и Франции.После начала российской военной операции власти и компании начали вводить многочисленные ограничительные меры против российских медиаресурсов. Так, европейские пользователи поисковой системы Google лишились доступа к материалам агентства Sputnik и телеканала RT. Их каналы в YouTube и на платформах Meta* подверглись цензуре. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими изданиями, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220303/smi-1776167159.html
https://ria.ru/20220513/zhurnalisty-1788296320.html
сша
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_b0c9b8fcaa32609f87605dde3e869b46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джон салливан, сша, россия, франция, европарламент
17:00 14.05.2022 (обновлено: 18:20 14.05.2022)
 
Захарова ответила Джону Салливану по поводу свободы СМИ в России

Представитель МИД Захарова упрекнула США в блокировке российских медиа

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова усомнилась, что американские власти могут говорить о свободе слова в России, когда в самих США блокируют российские медиа.
"Посол США в России Джон Салливан: "Многие россияне, особенно молодежь, стремятся получить доступ к другим источникам информации, неподконтрольным правительству, но это очень сложно". Это говорит посол страны, чьи интернет-монополии блокируют российские СМИ?" — написала она в Telegram-канале.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 06:43
США обвинили Кремль в "наступлении" на свободу СМИ в России
Захарова напомнила, что Вашингтон много лет преследует основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, опубликовавшего документальные свидетельства преступлений США.
Ситуация с российскими СМИ на Западе усугублялась на фоне ухудшения отношений России с США и странами ЕС на фоне ситуации на Украине. Так, в 2016 году Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Эти медиа также обвиняли во вмешательстве в выборы в США и Франции.
После начала российской военной операции власти и компании начали вводить многочисленные ограничительные меры против российских медиаресурсов. Так, европейские пользователи поисковой системы Google лишились доступа к материалам агентства Sputnik и телеканала RT. Их каналы в YouTube и на платформах Meta* подверглись цензуре. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими изданиями, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 12:32
В МИД потребовали от США обеспечить нормальные условия работы журналистов
 
В миреДжон СалливанСШАРоссияФранцияЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала