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Под Харьковом задержали сына "полевого лекаря" лидера УПА*

Под Харьковом задержали сына "полевого лекаря" лидера УПА* - РИА Новости, 14.05.2022

Под Харьковом задержали сына "полевого лекаря" лидера УПА*

Сын "полевого лекаря" лидера украинских коллаборационистов*, врач-инфекционист Виктор Веретенченко задержан в харьковском городе Волчанске, передает... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T20:31

2022-05-14T20:31

2022-05-14T21:29

специальная военная операция на украине

украина

донбасс

украинская повстанческая армия

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ВОЛЧАНСК (Харьковская обл.), 14 мая - РИА Новости. Сын "полевого лекаря" лидера украинских коллаборационистов*, врач-инфекционист Виктор Веретенченко задержан в харьковском городе Волчанске, передает корреспондент РИА Новости.При обыске у Веретенченко были изъята нацистская атрибутика, в том числе флаги Украинской повстанческой армии* (УПА*), известной актами геноцида на Украине в годы Великой Отечественной войны, бюсты украинского националиста Степана Бандеры, а также военачальника УПА* Романа Шухевича, "полевым лекарем" которого был отец Веретенченко. Кроме того, была найдена соответствующая литература, прославляющая нацистов.На вопрос, знает ли Веретенченко о преступном приказе украинским врачам о намеренном нанесении телесных повреждений российским солдатам в случае их плена, он ответил положительно.В его квартире также были найдены семейные артефакты, а именно жестяной молитвенник кустарного окопного производства с изображением немецкого пистолет-пулемета, датированный 1943 годом, который его отец получил в награду за участие в рядах УПА*. Сам Веретенченко признался, что поддерживал нацистские идеи отца всю жизнь и "коллекционировал" националистическую атрибутику.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220429/godovschina-1785905992.html

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Обыск и допрос сына "полевого лекаря" лидера УПА* Сын "полевого лекаря" Украинской повстанческой армии (признана экстремистской и запрещена) Виктор Веретенченко задержан под Харьковом. При обыске у него нашли нацистскую атрибутику и литературу. В разговоре с корреспондентом РИА Новости задержанный сказал, что сейчас ему стыдно. 2022-05-14T20:31 true PT4M23S

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украина, донбасс, украинская повстанческая армия