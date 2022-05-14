20:31 14.05.2022 (обновлено: 21:29 14.05.2022)
Под Харьковом задержали сына "полевого лекаря" лидера УПА*
Под Харьковом задержали сына "полевого лекаря" лидера украинских коллаборационистов*
© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
ВОЛЧАНСК (Харьковская обл.), 14 мая - РИА Новости. Сын "полевого лекаря" лидера украинских коллаборационистов*, врач-инфекционист Виктор Веретенченко задержан в харьковском городе Волчанске, передает корреспондент РИА Новости.
При обыске у Веретенченко были изъята нацистская атрибутика, в том числе флаги Украинской повстанческой армии* (УПА*), известной актами геноцида на Украине в годы Великой Отечественной войны, бюсты украинского националиста Степана Бандеры, а также военачальника УПА* Романа Шухевича, "полевым лекарем" которого был отец Веретенченко. Кроме того, была найдена соответствующая литература, прославляющая нацистов.
На вопрос, знает ли Веретенченко о преступном приказе украинским врачам о намеренном нанесении телесных повреждений российским солдатам в случае их плена, он ответил положительно.
В его квартире также были найдены семейные артефакты, а именно жестяной молитвенник кустарного окопного производства с изображением немецкого пистолет-пулемета, датированный 1943 годом, который его отец получил в награду за участие в рядах УПА*. Сам Веретенченко признался, что поддерживал нацистские идеи отца всю жизнь и "коллекционировал" националистическую атрибутику.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
29 апреля, 15:40Донбасс. Геноцид. 2014-2022Марш украинских неонацистов в честь годовщины создания УПА*Неонацистские марши в течение последних лет стали для украинского общества нормой. Радикалы спокойно устраивают шествия по улицам городов, выкрикивая антироссийские речевки и лозунги, скопированные у гитлеровцев. На этом видео один из таких маршей — 14 октября 2021 года к годовщине создания Украинской повстанческой армии*.