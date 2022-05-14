https://ria.ru/20220514/yasinovataya-1788478641.html
В Ясиноватой ранены два человека из-за обстрела украинскими войсками
В Ясиноватой ранены два человека из-за обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 14.05.2022
В Ясиноватой ранены два человека из-за обстрела украинскими войсками
Два человека получили ранения из-за обстрела украинскими войсками Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T09:54
2022-05-14T09:54
2022-05-14T09:54
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Два человека получили ранения из-за обстрела украинскими войсками Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщил штаб территориальной обороны республики."В результате ночного обстрела ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по улице Кирова получили ранения 2 человека", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские войска обстреляли Ясиноватую тремя ракетами из БМ-21 "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220514/mariupol-1788470241.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина
В Ясиноватой ранены два человека из-за обстрела украинскими войсками
ДНР: в Ясиноватой ранены два человека из-за обстрела со стороны украинских войск