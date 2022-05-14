https://ria.ru/20220514/yasinovataya-1788478641.html

В Ясиноватой ранены два человека из-за обстрела украинскими войсками

В Ясиноватой ранены два человека из-за обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 14.05.2022

В Ясиноватой ранены два человека из-за обстрела украинскими войсками

Два человека получили ранения из-за обстрела украинскими войсками Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T09:54

2022-05-14T09:54

2022-05-14T09:54

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Два человека получили ранения из-за обстрела украинскими войсками Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщил штаб территориальной обороны республики."В результате ночного обстрела ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по улице Кирова получили ранения 2 человека", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские войска обстреляли Ясиноватую тремя ракетами из БМ-21 "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220514/mariupol-1788470241.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина