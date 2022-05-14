https://ria.ru/20220514/yaponiya-1788586728.html

Япония пытается извлечь выгоду из кризиса на Украине, пишет Global Times

Япония пытается извлечь выгоду из кризиса на Украине, пишет Global Times - РИА Новости, 14.05.2022

Япония пытается извлечь выгоду из кризиса на Украине, пишет Global Times

Пока США и Европа накладывают все новые и новые санкции на Россию из-за Украины, Япония пытается извлечь собственную выгоду из сложившейся ситуации, пишет... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T19:48

2022-05-14T19:48

2022-05-14T21:13

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Пока США и Европа накладывают все новые и новые санкции на Россию из-за Украины, Япония пытается извлечь собственную выгоду из сложившейся ситуации, пишет обозреватель Global Times Чен Янджюн."Реальные стратегические намерения Японии заключаются в том, чтобы добиться дипломатических прорывов как во внутренней, так и во внешней политике", — заметил автор.На международном направлении Токио, по мнению Янджюна, стремится стать не только важным экономическим игроком, но и существенной политической силой. Для этого правительство страны активно выступает за расширение состава постоянных членов Совета Безопасности ООН, справедливо полагая, что право вето (которым в том числе обладает и Россия) — важный рычаг, не повзоляющий Западу ввести действительно эффективные санкции против Москвы.Обозреватель утверждает, что во внутренней политике японское правительство преследует цель оправдать развитие военной отрасли. Ссылаясь на "нестабильную международную обстановку", японские власти вместе с премьером Фумио Кисидой надеются оправдать желание увеличить оборонные расходы страны до двух процентов ВВП (стандарта НАТО).Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД России Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны, по состоянию на 25 марта освобождено 93 процента бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220501/oborona-1786411887.html

https://ria.ru/20220505/sanktsii-1786905029.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

фумио кисида, япония, украина, россия, оон, нато, в мире