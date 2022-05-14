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Япония пытается извлечь выгоду из кризиса на Украине, пишет Global Times - РИА Новости, 14.05.2022
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Япония пытается извлечь выгоду из кризиса на Украине, пишет Global Times
Япония пытается извлечь выгоду из кризиса на Украине, пишет Global Times - РИА Новости, 14.05.2022
Япония пытается извлечь выгоду из кризиса на Украине, пишет Global Times
Пока США и Европа накладывают все новые и новые санкции на Россию из-за Украины, Япония пытается извлечь собственную выгоду из сложившейся ситуации, пишет... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T19:48
2022-05-14T21:13
фумио кисида
япония
украина
россия
оон
нато
в мире
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Пока США и Европа накладывают все новые и новые санкции на Россию из-за Украины, Япония пытается извлечь собственную выгоду из сложившейся ситуации, пишет обозреватель Global Times Чен Янджюн."Реальные стратегические намерения Японии заключаются в том, чтобы добиться дипломатических прорывов как во внутренней, так и во внешней политике", — заметил автор.На международном направлении Токио, по мнению Янджюна, стремится стать не только важным экономическим игроком, но и существенной политической силой. Для этого правительство страны активно выступает за расширение состава постоянных членов Совета Безопасности ООН, справедливо полагая, что право вето (которым в том числе обладает и Россия) — важный рычаг, не повзоляющий Западу ввести действительно эффективные санкции против Москвы.Обозреватель утверждает, что во внутренней политике японское правительство преследует цель оправдать развитие военной отрасли. Ссылаясь на "нестабильную международную обстановку", японские власти вместе с премьером Фумио Кисидой надеются оправдать желание увеличить оборонные расходы страны до двух процентов ВВП (стандарта НАТО).Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД России Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны, по состоянию на 25 марта освобождено 93 процента бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220501/oborona-1786411887.html
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фумио кисида, япония, украина, россия, оон, нато, в мире
19:48 14.05.2022 (обновлено: 21:13 14.05.2022)
 
Япония пытается извлечь выгоду из кризиса на Украине, пишет Global Times

Global Times: Япония хочет оправдать увеличение военного бюджета из-за кризиса на Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Пока США и Европа накладывают все новые и новые санкции на Россию из-за Украины, Япония пытается извлечь собственную выгоду из сложившейся ситуации, пишет обозреватель Global Times Чен Янджюн.
"Реальные стратегические намерения Японии заключаются в том, чтобы добиться дипломатических прорывов как во внутренней, так и во внешней политике", — заметил автор.
Японские солдаты - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 05:39
Япония изучает возможность частично засекретить рекомендации по нацобороне
На международном направлении Токио, по мнению Янджюна, стремится стать не только важным экономическим игроком, но и существенной политической силой. Для этого правительство страны активно выступает за расширение состава постоянных членов Совета Безопасности ООН, справедливо полагая, что право вето (которым в том числе обладает и Россия) — важный рычаг, не повзоляющий Западу ввести действительно эффективные санкции против Москвы.
Обозреватель утверждает, что во внутренней политике японское правительство преследует цель оправдать развитие военной отрасли. Ссылаясь на "нестабильную международную обстановку", японские власти вместе с премьером Фумио Кисидой надеются оправдать желание увеличить оборонные расходы страны до двух процентов ВВП (стандарта НАТО).
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД России Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны, по состоянию на 25 марта освобождено 93 процента бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 06:13
Премьер Японии назвал российские санкции "абсолютно неприемлемыми"
 
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