https://ria.ru/20220514/vosstanovlenie-1788460790.html

В Белгородской области восстановили 124 объекта после обстрелов

В Белгородской области восстановили 124 объекта после обстрелов - РИА Новости, 14.05.2022

В Белгородской области восстановили 124 объекта после обстрелов

В Белгородской области полностью восстановили 124 домовладения, пострадавших в результате обстрелов со стороны Украины, сообщили в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T01:03

2022-05-14T01:03

2022-05-14T01:15

специальная военная операция на украине

происшествия

общество

вячеслав гладков

украина

россия

следственный комитет россии (ск рф)

валентин демидов

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БЕЛГОРОД, 14 мая — РИА Новости. В Белгородской области полностью восстановили 124 домовладения, пострадавших в результате обстрелов со стороны Украины, сообщили в пресс-службе главы региона.Отмечается, что губернатор Вячеслав Гладков поручил максимально быстро завершить все работы по устранению ущерба. Всего в регионе на сегодня насчитывается 280 домов с различной степенью повреждений, добавляется в публикации.Там также уточнили, что подрядные организации уже приступили к ремонту в селе Солохи, где по предварительным подсчетам пострадали 54 объектов."Здесь разные степени разрушения: есть дома, где необходимо заменить один-два стекла, либо отремонтировать две-три дырки в заборе, а есть серьезные повреждения, где нужно полностью или частично восстанавливать домовладение или хозпостройку", — подчеркнул Демидов.По его словам, в результате обстрелов во всех населенных пунктах также повреждено 85 автотранспортных средств — это сельскохозяйственная техника, легковые и грузовые автомобили. Проведена экспертная оценка, владельцам выплатят компенсацию либо им отремонтируют транспортные средства, добавляется в сообщении.ВСУ обстреляли село Солохи 11 мая, в результате один человек погиб и семеро пострадали. По версии Следственного комитета при атаке на российский населенный пункт украинские боевики несколько раз использовали реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град".

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происшествия, общество, вячеслав гладков, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), валентин демидов