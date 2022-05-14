01:03 14.05.2022 (обновлено: 01:15 14.05.2022)
В Белгородской области восстановили 124 объекта после обстрелов
В Белгородской области восстановили 124 объекта, пострадавших при обстрелах
Вид на город Белгород. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 14 мая — РИА Новости. В Белгородской области полностью восстановили 124 домовладения, пострадавших в результате обстрелов со стороны Украины, сообщили в пресс-службе главы региона.
Отмечается, что губернатор Вячеслав Гладков поручил максимально быстро завершить все работы по устранению ущерба. Всего в регионе на сегодня насчитывается 280 домов с различной степенью повреждений, добавляется в публикации.
"В селе Головчино работы выполняются очень быстро и качественно. Из 95 поврежденных домовладений осталось восстановить 10", — рассказал советник губернатора Белгородской области Валентин Демидов, слова которого приводит пресс-служба.
Там также уточнили, что подрядные организации уже приступили к ремонту в селе Солохи, где по предварительным подсчетам пострадали 54 объектов.
"Здесь разные степени разрушения: есть дома, где необходимо заменить один-два стекла, либо отремонтировать две-три дырки в заборе, а есть серьезные повреждения, где нужно полностью или частично восстанавливать домовладение или хозпостройку", — подчеркнул Демидов.
По его словам, в результате обстрелов во всех населенных пунктах также повреждено 85 автотранспортных средств — это сельскохозяйственная техника, легковые и грузовые автомобили. Проведена экспертная оценка, владельцам выплатят компенсацию либо им отремонтируют транспортные средства, добавляется в сообщении.
ВСУ обстреляли село Солохи 11 мая, в результате один человек погиб и семеро пострадали. По версии Следственного комитета при атаке на российский населенный пункт украинские боевики несколько раз использовали реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град".