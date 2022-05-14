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Вандалы облили краской букву "V" в названии Кисловодска на въездной стеле - РИА Новости, 14.05.2022
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Вандалы облили краской букву "V" в названии Кисловодска на въездной стеле
Вандалы облили краской букву "V" в названии Кисловодска на въездной стеле - РИА Новости, 14.05.2022
Вандалы облили краской букву "V" в названии Кисловодска на въездной стеле
Власти ставропольского города Кисловодска ищут злоумышленников, которые облили краской букву "V" в названии города на въездной стеле, сообщил глава города... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T18:29
2022-05-14T18:34
кисловодск
украина
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 14 мая - РИА Новости. Власти ставропольского города Кисловодска ищут злоумышленников, которые облили краской букву "V" в названии города на въездной стеле, сообщил глава города Евгений Моисеев."На "КислоVодск" сегодня произошло нападение. Буква "V" в названии города на въездной стеле облита краской. Нападение уже отбито и восстановленный гордый символ нашей специальной военной операции за наш "Русский мир" опять приветствует всех въезжающих в Кисловодск", - написал Моисеев в Telegram.По его словам, отвратительно, что кто-то позволяет себе такое неуважение и осквернение единодушной позиции и поддержки всех кисловодчан, независимо от вероисповедания, от национальности, президента РФ и российской армии. "В Кисловодске таких точно нет. А виновников найдём. Обязательно", - отметил глава города.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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кисловодск, украина, происшествия
18:29 14.05.2022 (обновлено: 18:34 14.05.2022)
 
Вандалы облили краской букву "V" в названии Кисловодска на въездной стеле

Вандалы облили краской букву "V" в названии Кисловодска на въездной стеле

© Фото : @moiseev_eugene / telegramОблитая краской буква "V" в названии Кисловодска на въездной стеле
Облитая краской буква V в названии Кисловодска на въездной стеле - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© Фото : @moiseev_eugene / telegram
Облитая краской буква "V" в названии Кисловодска на въездной стеле
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 14 мая - РИА Новости. Власти ставропольского города Кисловодска ищут злоумышленников, которые облили краской букву "V" в названии города на въездной стеле, сообщил глава города Евгений Моисеев.
"На "КислоVодск" сегодня произошло нападение. Буква "V" в названии города на въездной стеле облита краской. Нападение уже отбито и восстановленный гордый символ нашей специальной военной операции за наш "Русский мир" опять приветствует всех въезжающих в Кисловодск", - написал Моисеев в Telegram.
© Фото : @moiseev_eugene / telegramОблитая краской буква "V" в названии Кисловодска на въездной стеле
Облитая краской буква V в названии Кисловодска на въездной стеле - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© Фото : @moiseev_eugene / telegram
Облитая краской буква "V" в названии Кисловодска на въездной стеле
По его словам, отвратительно, что кто-то позволяет себе такое неуважение и осквернение единодушной позиции и поддержки всех кисловодчан, независимо от вероисповедания, от национальности, президента РФ и российской армии. "В Кисловодске таких точно нет. А виновников найдём. Обязательно", - отметил глава города.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Памятник советскому разведчику Рихарду Зорге во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 04:01
Во Владивостоке облили краской памятник разведчику Зорге
 
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