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В Словакии на памятнике советским воинам начертили неонацистский символ - РИА Новости, 14.05.2022
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В Словакии на памятнике советским воинам начертили неонацистский символ
В Словакии на памятнике советским воинам начертили неонацистский символ - РИА Новости, 14.05.2022
В Словакии на памятнике советским воинам начертили неонацистский символ
Вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям в городе Пиештяны на западе Словакии, сообщило в Facebook* посольство России в Братиславе. РИА Новости, 14.05.2022
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям в городе Пиештяны на западе Словакии, сообщило в Facebook* посольство России в Братиславе.Российская дипмиссия потребовала привести памятник в первозданный вид и наказать виновных.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, россия, словакия, москва
00:29 14.05.2022 (обновлено: 01:22 14.05.2022)
 
В Словакии на памятнике советским воинам начертили неонацистский символ

Посольство России: в Словакии на памятник советским воинам нанесли неонацистский символ

© Fotolia / siempreverde22Центральная площадь в Братиславе, Словакия
Центральная площадь в Братиславе, Словакия - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© Fotolia / siempreverde22
Центральная площадь в Братиславе, Словакия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям в городе Пиештяны на западе Словакии, сообщило в Facebook* посольство России в Братиславе.
"Глубоко возмущены кощунственным актом вандализма в отношении памятника освободителям в городе Пиештяны. Обращаем внимание, что нанесенный на памятник символ — видоизмененный Вольфсангель — волчий крюк — является эмблемой украинского неонацисткого полка "Азов", уличенного в многочисленных преступлениях против мирного населения Донбасса", — говорится в публикации..
Российская дипмиссия потребовала привести памятник в первозданный вид и наказать виновных.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
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