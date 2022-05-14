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В Словакии на памятнике советским воинам начертили неонацистский символ

В Словакии на памятнике советским воинам начертили неонацистский символ - РИА Новости, 14.05.2022

В Словакии на памятнике советским воинам начертили неонацистский символ

Вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям в городе Пиештяны на западе Словакии, сообщило в Facebook* посольство России в Братиславе. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T00:29

2022-05-14T00:29

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям в городе Пиештяны на западе Словакии, сообщило в Facebook* посольство России в Братиславе.Российская дипмиссия потребовала привести памятник в первозданный вид и наказать виновных.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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