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В Словакии на памятнике советским воинам начертили неонацистский символ
В Словакии на памятнике советским воинам начертили неонацистский символ - РИА Новости, 14.05.2022
В Словакии на памятнике советским воинам начертили неонацистский символ
Вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям в городе Пиештяны на западе Словакии, сообщило в Facebook* посольство России в Братиславе. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T00:29
2022-05-14T00:29
2022-05-14T01:22
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям в городе Пиештяны на западе Словакии, сообщило в Facebook* посольство России в Братиславе.Российская дипмиссия потребовала привести памятник в первозданный вид и наказать виновных.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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00:29 14.05.2022 (обновлено: 01:22 14.05.2022)
В Словакии на памятнике советским воинам начертили неонацистский символ
Посольство России: в Словакии на памятник советским воинам нанесли неонацистский символ