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Российская авиация уничтожила 33 района сосредоточения войск Украины - РИА Новости, 14.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220514/unichtozhenie-1788592048.html
Российская авиация уничтожила 33 района сосредоточения войск Украины
Российская авиация уничтожила 33 района сосредоточения войск Украины - РИА Новости, 14.05.2022
Российская авиация уничтожила 33 района сосредоточения войск Украины
Авиация РФ уничтожила 28 опорных пунктов и 33 района сосредоточения войск Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T20:12
2022-05-14T20:12
специальная военная операция на украине
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Авиация РФ уничтожила 28 опорных пунктов и 33 района сосредоточения войск Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Петровское и Жовтневое", - сказал Конашенков на брифинге.Он добавил, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 33 района сосредоточения живой силы и военной техники."В результате ударов уничтожены до 90 националистов, выведены из строя 18 единиц военной техники", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220512/khranilische-1788211367.html
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войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, украина
20:12 14.05.2022
 
Российская авиация уничтожила 33 района сосредоточения войск Украины

Минобороны: российская авиация уничтожила 33 района сосредоточения войск Украины

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Авиация РФ уничтожила 28 опорных пунктов и 33 района сосредоточения войск Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Петровское и Жовтневое", - сказал Конашенков на брифинге.
Он добавил, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 33 района сосредоточения живой силы и военной техники.
"В результате ударов уничтожены до 90 националистов, выведены из строя 18 единиц военной техники", - сказал Конашенков.
Военнослужащий Росгвардии на Украине - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 20:32Специальная военная операция на Украине
Российская авиация поразила хранилище топлива для украинской техники в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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