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Российская авиация уничтожила 33 района сосредоточения войск Украины
Российская авиация уничтожила 33 района сосредоточения войск Украины - РИА Новости, 14.05.2022
Российская авиация уничтожила 33 района сосредоточения войск Украины
Авиация РФ уничтожила 28 опорных пунктов и 33 района сосредоточения войск Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T20:12
2022-05-14T20:12
2022-05-14T20:12
специальная военная операция на украине
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Авиация РФ уничтожила 28 опорных пунктов и 33 района сосредоточения войск Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Петровское и Жовтневое", - сказал Конашенков на брифинге.Он добавил, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 33 района сосредоточения живой силы и военной техники."В результате ударов уничтожены до 90 националистов, выведены из строя 18 единиц военной техники", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220512/khranilische-1788211367.html
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войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, украина
Российская авиация уничтожила 33 района сосредоточения войск Украины
Минобороны: российская авиация уничтожила 33 района сосредоточения войск Украины