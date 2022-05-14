https://ria.ru/20220514/unichtozhenie-1788583403.html

Бойцы с начала суток уничтожили 30 украинских националистов, сообщили в ДНР

Бойцы с начала суток уничтожили 30 украинских националистов, сообщили в ДНР - РИА Новости, 14.05.2022

Бойцы с начала суток уничтожили 30 украинских националистов, сообщили в ДНР

Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток военные республики уничтожили 30 украинских националистов и технику. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T19:26

2022-05-14T19:26

2022-05-14T19:26

специальная военная операция на украине

украина

донбасс

днр

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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток военные республики уничтожили 30 украинских националистов и технику."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 30 украинских националистов, одну огневую позицию 120-мм минометов, одну БМП и два бронетранспортера. Захвачены одна БМП, два бронетранспортера и один грузовой автомобиль", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220511/sk-1787989328.html

украина

донбасс

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украина, донбасс, днр