https://ria.ru/20220514/ucheniya-1788513335.html

Российские Су-27 отразили условный налет на Калининградскую область

Российские Су-27 отразили условный налет на Калининградскую область - РИА Новости, 14.05.2022

Российские Су-27 отразили условный налет на Калининградскую область

Истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота провели тренировку по перехвату самолетов условного противника, которые по легенде намеревались разбомбить... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T13:28

2022-05-14T13:28

2022-05-14T13:28

безопасность

калининградская область

россия

балтийский флот вмф россии

су-27

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота провели тренировку по перехвату самолетов условного противника, которые по легенде намеревались разбомбить стратегические объекты Калининградской области, сообщили в субботу в пресс-службе Балтфлота."В рамках плановых полетов летчики истребителей Су-27 авиасоединения морской авиации Балтийского флота провели тренировку, в ходе которой отработали элементы воздушного боя с условным противником, а также условное применение авиационных средств поражения. По замыслу тренировки, самолеты условного противника нарушили государственную границу Российской Федерации и предприняли попытку нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам в Калининградской области", - сообщили на флоте.После сигнала о вторжении неопознанных летательных аппаратов в воздушное пространство России истребители вылетели на перехват, обнаружили и идентифицировали самолеты условного противника, после чего "уничтожили" их условном воздушном бою. Экипажи отработали ускоренную подготовку машин к вылету, выполнили парные взлеты и отработали условные пуски ракет по целям в воздухе. Полеты проходили в том числе и ночью.Всего в тренировке приняли участие более 10 экипажей истребителей. При этом, летчики продолжают нести круглосуточное боевое дежурство по охране неба Калининградской области. С начала учебного года экипажи морской авиации уже совершили десятки вылетов для сопровождения и идентификации различных иностранных воздушных судов в зоне ответственности Балтфлота.

https://ria.ru/20220215/nalet-1772928681.html

https://ria.ru/20220419/ucheniya-1784214463.html

калининградская область

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Дарья Буймова

безопасность, калининградская область, россия, балтийский флот вмф россии, су-27