Российские Су-27 отразили условный налет на Калининградскую область
Российские Су-27 отразили условный налет "противника" на Калининградскую область
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles VaughnИстребитель Су-27 ВВС Украины
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles Vaughn
Истребитель Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота провели тренировку по перехвату самолетов условного противника, которые по легенде намеревались разбомбить стратегические объекты Калининградской области, сообщили в субботу в пресс-службе Балтфлота.
"В рамках плановых полетов летчики истребителей Су-27 авиасоединения морской авиации Балтийского флота провели тренировку, в ходе которой отработали элементы воздушного боя с условным противником, а также условное применение авиационных средств поражения. По замыслу тренировки, самолеты условного противника нарушили государственную границу Российской Федерации и предприняли попытку нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам в Калининградской области", - сообщили на флоте.
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После сигнала о вторжении неопознанных летательных аппаратов в воздушное пространство России истребители вылетели на перехват, обнаружили и идентифицировали самолеты условного противника, после чего "уничтожили" их условном воздушном бою. Экипажи отработали ускоренную подготовку машин к вылету, выполнили парные взлеты и отработали условные пуски ракет по целям в воздухе. Полеты проходили в том числе и ночью.
Всего в тренировке приняли участие более 10 экипажей истребителей. При этом, летчики продолжают нести круглосуточное боевое дежурство по охране неба Калининградской области. С начала учебного года экипажи морской авиации уже совершили десятки вылетов для сопровождения и идентификации различных иностранных воздушных судов в зоне ответственности Балтфлота.
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