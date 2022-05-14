https://ria.ru/20220514/turtsiya-1788546859.html

СМИ: Турция не закрывает дверь для вступления Швеции и Финляндии в НАТО

СМИ: Турция не закрывает дверь для вступления Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 14.05.2022

СМИ: Турция не закрывает дверь для вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Турция не закрывает дверь для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, заявил официальный представитель и главный советник президента Турции Тайипа Эрдогана... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T16:32

2022-05-14T16:32

2022-05-14T16:46

в мире

йенс столтенберг

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

швеция

финляндия

турция

нато

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Турция не закрывает дверь для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, заявил официальный представитель и главный советник президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно, заявил ранее президент Тайип Эрдоган."Мы не закрываем дверь. Но в сущности мы поднимаем этот вопрос как вопрос национальной безопасности Турции", - приводит агентство Рейтер слова Калына.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220514/nato-1788513607.html

https://ria.ru/20220514/finlyandiya-1788478157.html

швеция

финляндия

турция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), швеция, финляндия, турция, нато