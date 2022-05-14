https://ria.ru/20220514/teplosnabzhenie-1789687741.html
Четверть строений Москвы перевели системы теплоснабжения на летний режим
Четверть строений Москвы перевели системы теплоснабжения на летний режим - РИА Новости, 20.05.2022
Четверть строений Москвы перевели системы теплоснабжения на летний режим
Перевод систем теплоснабжения на летний режим завершен уже в четверти строений Москвы, проходит штатно, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-14T17:30
2022-05-14T17:30
2022-05-20T12:31
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Перевод систем теплоснабжения на летний режим завершен уже в четверти строений Москвы, проходит штатно, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Перевод систем теплоснабжения на летний режим работы проходит в штатном режиме. Плановые работы начались прошедшей ночью. Отопление отключено уже в четверти жилых и нежилых строений", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства уточнили, что всего предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, среди них свыше 34 тысяч жилых домов. Работы проводятся поэтапно.Как сообщал ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства, полностью отопительный сезон завершится в течение трех дней – 16 мая.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, жкх
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Перевод систем теплоснабжения на летний режим завершен уже в четверти строений Москвы, проходит штатно, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Перевод систем теплоснабжения на летний режим работы проходит в штатном режиме. Плановые работы начались прошедшей ночью. Отопление отключено уже в четверти жилых и нежилых строений", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства уточнили, что всего предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, среди них свыше 34 тысяч жилых домов. Работы проводятся поэтапно.
Как сообщал ранее заммэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства, полностью отопительный сезон завершится в течение трех дней – 16 мая.