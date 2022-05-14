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Четверть строений Москвы перевели системы теплоснабжения на летний режим - РИА Новости, 20.05.2022
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Четверть строений Москвы перевели системы теплоснабжения на летний режим
Четверть строений Москвы перевели системы теплоснабжения на летний режим - РИА Новости, 20.05.2022
Четверть строений Москвы перевели системы теплоснабжения на летний режим
Перевод систем теплоснабжения на летний режим завершен уже в четверти строений Москвы, проходит штатно, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-14T17:30
2022-05-20T12:31
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
жкх
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Перевод систем теплоснабжения на летний режим завершен уже в четверти строений Москвы, проходит штатно, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Перевод систем теплоснабжения на летний режим работы проходит в штатном режиме. Плановые работы начались прошедшей ночью. Отопление отключено уже в четверти жилых и нежилых строений", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства уточнили, что всего предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, среди них свыше 34 тысяч жилых домов. Работы проводятся поэтапно.Как сообщал ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства, полностью отопительный сезон завершится в течение трех дней – 16 мая.
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москва, жкх
17:30 14.05.2022 (обновлено: 12:31 20.05.2022)
 

Четверть строений Москвы перевели системы теплоснабжения на летний режим

© Depositphotos / BelchonockОтопление в квартире
Отопление в квартире - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© Depositphotos / Belchonock
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Перевод систем теплоснабжения на летний режим завершен уже в четверти строений Москвы, проходит штатно, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Перевод систем теплоснабжения на летний режим работы проходит в штатном режиме. Плановые работы начались прошедшей ночью. Отопление отключено уже в четверти жилых и нежилых строений", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства уточнили, что всего предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, среди них свыше 34 тысяч жилых домов. Работы проводятся поэтапно.
Как сообщал ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства, полностью отопительный сезон завершится в течение трех дней – 16 мая.
Сотрудники МОЭК - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 08:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Когда в Москве отключат отопление?
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЖКХ
 
 
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