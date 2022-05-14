https://ria.ru/20220514/teplosnabzhenie-1789687741.html

Четверть строений Москвы перевели системы теплоснабжения на летний режим

Четверть строений Москвы перевели системы теплоснабжения на летний режим - РИА Новости, 20.05.2022

Четверть строений Москвы перевели системы теплоснабжения на летний режим

Перевод систем теплоснабжения на летний режим завершен уже в четверти строений Москвы, проходит штатно, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-14T17:30

2022-05-14T17:30

2022-05-20T12:31

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москва

жкх

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Перевод систем теплоснабжения на летний режим завершен уже в четверти строений Москвы, проходит штатно, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Перевод систем теплоснабжения на летний режим работы проходит в штатном режиме. Плановые работы начались прошедшей ночью. Отопление отключено уже в четверти жилых и нежилых строений", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства уточнили, что всего предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, среди них свыше 34 тысяч жилых домов. Работы проводятся поэтапно.Как сообщал ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства, полностью отопительный сезон завершится в течение трех дней – 16 мая.

https://realty.ria.ru/20220513/otoplenie-1788094861.html

москва

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, жкх