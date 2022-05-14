https://ria.ru/20220514/strakhovka-1788458788.html
Названы повреждения авто, которые невозможно застраховать
Названы повреждения авто, которые невозможно застраховать - РИА Новости, 14.05.2022
Названы повреждения авто, которые невозможно застраховать
Полис каско — эффективная защита автомобиля, но и она работает не во всех случаях. В реальности у страховых компаний больше оснований для отказа в выплатах, чем РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T03:15
2022-05-14T03:15
2022-05-14T03:15
авто
общество
россия
fresh auto
ольга бондарева
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Полис каско — эффективная защита автомобиля, но и она работает не во всех случаях. В реальности у страховых компаний больше оснований для отказа в выплатах, чем для их начисления, рассказывает агентству “Прайм” руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Ольга Бондарева.Например, компенсация не полагается, если повреждения были нанесены при буксировке или эвакуации авто, если их нанес сам владелец, в том числе, в нетрезвом виде, заявила собеседница агентства.Заводской брак, ущерб во время ремонта, кража комплектующих и многое другое также не будет возмещаться владельцу, пояснила он.“Если владелец использовал застрахованное авто для обучения вождению, на соревнованиях или испытаниях, в прокате или лизинге, после чего автомобиль не вернули, — компенсации в рамках полиса каско не будет”, — предупредила Бондарева.
https://ria.ru/20220405/avtougon-1781802866.html
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авто, общество, россия, fresh auto, ольга бондарева
Названы повреждения авто, которые невозможно застраховать
Эксперт Бондарева: каско не действует при повреждении авто при эвакуации по вине хозяина