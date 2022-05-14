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Правительство одобрило выделение средств на компенсацию выпадающих доходов
Правительство одобрило выделение средств на компенсацию выпадающих доходов - РИА Новости, 14.05.2022
Правительство одобрило выделение средств на компенсацию выпадающих доходов
Правительство РФ одобрило проект о выделении средств страховым фондам на компенсацию выпадающих доходов, связанных с изменением сроков уплаты страховых взносов... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T16:44
2022-05-14T16:44
2022-05-14T16:44
общество
правительство рф
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект о выделении средств страховым фондам на компенсацию выпадающих доходов, связанных с изменением сроков уплаты страховых взносов в 2022 году, сообщается на сайте кабмина."Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Уточняется, что среди организаций, которым предлагается выделить средства, значатся Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Проект распоряжения подготовлен в связи с принятием постановления правительства от 29 апреля 2022 года №776 "Об изменении сроков уплаты страховых взносов в 2022 году".
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общество, правительство рф
Правительство одобрило выделение средств на компенсацию выпадающих доходов
Правительство одобрило выделение средств на компенсацию выпадающих доходов