https://ria.ru/20220514/spetsoperatsiya-1788592443.html
Российские ПВО сбили шесть украинских дронов и ракету "Точка-У"
Российские ПВО сбили шесть украинских дронов и ракету "Точка-У" - РИА Новости, 14.05.2022
Российские ПВО сбили шесть украинских дронов и ракету "Точка-У"
Российские средства ПВО в течение дня сбили 6 украинских беспилотников, включая один над островом Змеиный, а также одну ракету "Точка-У" и 3 снаряда РСЗО... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T20:15
2022-05-14T20:15
2022-05-14T20:16
специальная военная операция на украине
харьковская область
изюм (город)
в мире
каменка
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
украина
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО в течение дня сбили 6 украинских беспилотников, включая один над островом Змеиный, а также одну ракету "Точка-У" и 3 снаряда РСЗО "Смерч", сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в течение дня сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Русская Лозовая, Питомник, Изюм Харьковской области, в том числе один над островом Змеиный. Кроме того, перехвачены: в районе населенного пункта Хлебороб украинская баллистическая ракета "Точка-У", - сообщил он.Также в районе Каменки Харьковской области перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".
харьковская область
изюм (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, изюм (город), в мире, каменка, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, украина, вооруженные силы украины
20:15 14.05.2022 (обновлено: 20:16 14.05.2022)
Российские ПВО сбили шесть украинских дронов и ракету "Точка-У"
Российские ПВО за день сбили шесть украинских беспилотников и ракету "Точка-У" - МО РФ