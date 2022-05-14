https://ria.ru/20220514/spetsoperatsiya-1788592443.html

Российские ПВО сбили шесть украинских дронов и ракету "Точка-У"

Российские ПВО сбили шесть украинских дронов и ракету "Точка-У" - РИА Новости, 14.05.2022

Российские ПВО сбили шесть украинских дронов и ракету "Точка-У"

Российские средства ПВО в течение дня сбили 6 украинских беспилотников, включая один над островом Змеиный, а также одну ракету "Точка-У" и 3 снаряда РСЗО... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T20:15

2022-05-14T20:15

2022-05-14T20:16

специальная военная операция на украине

харьковская область

изюм (город)

в мире

каменка

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

украина

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО в течение дня сбили 6 украинских беспилотников, включая один над островом Змеиный, а также одну ракету "Точка-У" и 3 снаряда РСЗО "Смерч", сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в течение дня сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Русская Лозовая, Питомник, Изюм Харьковской области, в том числе один над островом Змеиный. Кроме того, перехвачены: в районе населенного пункта Хлебороб украинская баллистическая ракета "Точка-У", - сообщил он.Также в районе Каменки Харьковской области перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".

харьковская область

изюм (город)

каменка

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

харьковская область, изюм (город), в мире, каменка, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, украина, вооруженные силы украины