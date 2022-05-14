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Российские военные уничтожили на Украине 165 самолетов и 125 вертолетов - РИА Новости, 14.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220514/spetsoperatsiya-1788591830.html
Российские военные уничтожили на Украине 165 самолетов и 125 вертолетов
Российские военные уничтожили на Украине 165 самолетов и 125 вертолетов - РИА Новости, 14.05.2022
Российские военные уничтожили на Украине 165 самолетов и 125 вертолетов
Российские военные уничтожили 165 украинских самолётов и 125 вертолётов за время специальной военной операции, заявил в субботу официальный представитель... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T20:09
2022-05-14T20:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
игорь конашенков
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили 165 украинских самолётов и 125 вертолётов за время специальной военной операции, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 165 самолетов, 125 вертолетов", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 864 беспилотника и 304 зенитных ракетных комплекса, 3067 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, Украина потеряла 372 установки реактивных систем залпового огня, 1514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2913 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220514/spetsoperatsiya-1788591069.html
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в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, игорь конашенков
20:09 14.05.2022
 
Российские военные уничтожили на Украине 165 самолетов и 125 вертолетов

Минобороны: российские военные уничтожили на Украине 165 самолетов и 125 вертолетов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие в Мариуполе
Российские военнослужащие в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили 165 украинских самолётов и 125 вертолётов за время специальной военной операции, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 165 самолетов, 125 вертолетов", - сказал Конашенков.
Минобороны РФ об уничтожении украинских националистов
Вчера, 20:02Специальная военная операция на Украине
Минобороны заявило об уничтожении около 90 украинских националистов
Он добавил, что также уничтожены 864 беспилотника и 304 зенитных ракетных комплекса, 3067 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, Украина потеряла 372 установки реактивных систем залпового огня, 1514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2913 единиц специальной военной автомобильной техники.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныИгорь Конашенков
 
 
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