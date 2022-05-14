https://ria.ru/20220514/spetsoperatsiya-1788591830.html

Российские военные уничтожили на Украине 165 самолетов и 125 вертолетов

Российские военные уничтожили на Украине 165 самолетов и 125 вертолетов - РИА Новости, 14.05.2022

Российские военные уничтожили на Украине 165 самолетов и 125 вертолетов

Российские военные уничтожили 165 украинских самолётов и 125 вертолётов за время специальной военной операции, заявил в субботу официальный представитель... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T20:09

2022-05-14T20:09

2022-05-14T20:09

специальная военная операция на украине

в мире

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

игорь конашенков

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили 165 украинских самолётов и 125 вертолётов за время специальной военной операции, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 165 самолетов, 125 вертолетов", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 864 беспилотника и 304 зенитных ракетных комплекса, 3067 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, Украина потеряла 372 установки реактивных систем залпового огня, 1514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2913 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220514/spetsoperatsiya-1788591069.html

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Наталья Макарова

в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, игорь конашенков