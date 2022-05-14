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Российская авиация поразила 43 района сосредоточения живой силы ВСУ - РИА Новости, 14.05.2022
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https://ria.ru/20220514/spetsoperatsiya-1788496843.html
Российская авиация поразила 43 района сосредоточения живой силы ВСУ
Российская авиация поразила 43 района сосредоточения живой силы ВСУ - РИА Новости, 14.05.2022
Российская авиация поразила 43 района сосредоточения живой силы ВСУ
Российская авиация поразила 43 района сосредоточения украинских войск и техники, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T11:04
2022-05-14T14:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российская авиация поразила 43 района сосредоточения украинских войск и техники, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение 43 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", — сказал он.Кроме того, после ракетных ударов убиты около 100 украинских националистов, выведены из строя 23 единицы техники. "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 858 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3051 танк и другие боевые бронированные машины, 372 установки реактивных систем залпового огня, 1507 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2898 единиц специальной военной автомобильной техники", — уточнил Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Минобороны заявляет, что ВС наносят удары только по военной инфраструктуре и позициям войск. Основные задачи первого этапа, как утверждают в ведомстве, уже выполнены — снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью называется освобождение Донбасса.На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь (город полностью контролируется российскими военными, остаются только боевики, засевшие на "Азовстали") и совместно с Народной милицией ЛНР — Северодонецк.
https://ria.ru/20220514/spetsoperatsiya-1788496027.html
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Минобороны об уничтожении складов с боеприпасами ВСУ и сбитых беспилотниках
Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила сотню украинских националистов и 23 единицы техники, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. "Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять пунктов управления и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Спорное и Берестовое Донецкой Народной Республики. В результате ударов уничтожены до 100 националистов, выведены из строя 23 единицы военной техники", - сказал генерал.
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
11:04 14.05.2022 (обновлено: 14:14 14.05.2022)
 
Российская авиация поразила 43 района сосредоточения живой силы ВСУ

Минобороны: российская авиация поразила 43 района сосредоточения живой силы и техники ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на харьковском направлении, на полевом аэродроме
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на харьковском направлении, на полевом аэродроме - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на харьковском направлении, на полевом аэродроме. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российская авиация поразила 43 района сосредоточения украинских войск и техники, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение 43 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", — сказал он.
Кроме того, после ракетных ударов убиты около 100 украинских националистов, выведены из строя 23 единицы техники.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 858 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3051 танк и другие боевые бронированные машины, 372 установки реактивных систем залпового огня, 1507 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2898 единиц специальной военной автомобильной техники", — уточнил Конашенков.
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Минобороны заявляет, что ВС наносят удары только по военной инфраструктуре и позициям войск. Основные задачи первого этапа, как утверждают в ведомстве, уже выполнены — снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью называется освобождение Донбасса.
На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь (город полностью контролируется российскими военными, остаются только боевики, засевшие на "Азовстали") и совместно с Народной милицией ЛНР — Северодонецк.
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