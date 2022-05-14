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Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике. Трансляция
Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике. Трансляция - РИА Новости, 14.05.2022
Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике. Трансляция
В Подмосковье проходит ежегодная Ассамблея Совета по внешней и оборонной политике, в которой участвует глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T15:16
2022-05-14T15:16
2022-05-14T15:17
сергей лавров
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В Подмосковье проходит ежегодная Ассамблея Совета по внешней и оборонной политике, в которой участвует глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.
РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0e/1788477462_26:0:575:412_1920x0_80_0_0_64b72983cb4f496988fe6922de354adc.jpg
LIVE: Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике
LIVE: Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике
2022-05-14T15:16
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PT17M53S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, видео
Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике. Трансляция
В Подмосковье проходит ежегодная Ассамблея Совета по внешней и оборонной политике, в которой участвует глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.
2022-05-14T15:16
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PT17M53S
15:16 14.05.2022 (обновлено: 15:17 14.05.2022)
Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике. Трансляция
В Подмосковье проходит ежегодная Ассамблея Совета по внешней и оборонной политике, в которой участвует глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.