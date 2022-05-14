https://ria.ru/20220514/sovet-1788510092.html

Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике. Трансляция

Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике. Трансляция - РИА Новости, 14.05.2022

Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике. Трансляция

В Подмосковье проходит ежегодная Ассамблея Совета по внешней и оборонной политике, в которой участвует глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T15:16

2022-05-14T15:16

2022-05-14T15:17

сергей лавров

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В Подмосковье проходит ежегодная Ассамблея Совета по внешней и оборонной политике, в которой участвует глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.

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2022

Мария Назарова

Мария Назарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Назарова

сергей лавров, видео