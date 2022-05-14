Кузнецова призвала наращивать в Херсонской области работу по соцзащите
Вице-спикер Госдумы Кузнецова: в Херсонской области нужно наращивать работу по соцзащите
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВице-спикер Государственной думы РФ Анна Кузнецова
Вице-спикер Государственной думы РФ Анна Кузнецова. Архивное фото
ХЕРСОН, 14 мая — РИА Новости. Администрация Херсонской области должна наращивать работу по социальной защите населения, наименее защищенных категорий граждан, заявила вице-спикер Государственной думы ФС РФ Анна Кузнецова на встрече с главой военно-гражданской администрации Херсонской области Владимиром Сальдо.
"Важно в целом выстроить систему в социальном направлении и назначить ответственных, кто будет выполнять эти задачи по направлению социальной защиты так, как в России сейчас идет наращивание выплат, пособий — это значит вопросы гражданства, вопросы, связанные с оформлением документов и положенных форм поддержки разного плана. Это система здравоохранения. Мы готовы оказать всевозможную помощь в этом направлении", — сказала Кузнецова.
Вице-спикер отметила, что важно обратить внимание на сирот и учреждения, где они находятся, чтобы они продолжали функционировать в полном объеме.
"Мы здесь готовы оказать всяческую помощь, в том числе в медицинском направлении. Мы знаем, что здесь, в Херсонской области, находятся дети с особенностями развития и тяжелыми заболеваниями", — добавила она.
По словам Сальдо, в Херсонской области остались специалисты, которые занимаются озвученными направлениями. Создавались дома семейного типа, которым также необходимо оказывать помощь, дома малютки, приюты и миссионерские организации. "Наша задача сберечь всю эту организационную структуру", — подчеркнул глава администрации.
Российские войска 15 марта взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в этой области и на юге соседней Запорожской начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.