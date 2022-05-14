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Кузнецова призвала наращивать в Херсонской области работу по соцзащите

Кузнецова призвала наращивать в Херсонской области работу по соцзащите - РИА Новости, 14.05.2022

Кузнецова призвала наращивать в Херсонской области работу по соцзащите

Администрация Херсонской области должна наращивать работу по социальной защите населения, наименее защищенных категорий граждан, заявила вице-спикер... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T05:25

2022-05-14T05:25

2022-05-14T05:25

херсонская область

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анна кузнецова

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ХЕРСОН, 14 мая — РИА Новости. Администрация Херсонской области должна наращивать работу по социальной защите населения, наименее защищенных категорий граждан, заявила вице-спикер Государственной думы ФС РФ Анна Кузнецова на встрече с главой военно-гражданской администрации Херсонской области Владимиром Сальдо.Вице-спикер отметила, что важно обратить внимание на сирот и учреждения, где они находятся, чтобы они продолжали функционировать в полном объеме."Мы здесь готовы оказать всяческую помощь, в том числе в медицинском направлении. Мы знаем, что здесь, в Херсонской области, находятся дети с особенностями развития и тяжелыми заболеваниями", — добавила она.По словам Сальдо, в Херсонской области остались специалисты, которые занимаются озвученными направлениями. Создавались дома семейного типа, которым также необходимо оказывать помощь, дома малютки, приюты и миссионерские организации. "Наша задача сберечь всю эту организационную структуру", — подчеркнул глава администрации.Российские войска 15 марта взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в этой области и на юге соседней Запорожской начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.

https://ria.ru/20220514/produkty-1788465953.html

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