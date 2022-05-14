https://ria.ru/20220514/sotrudnichestvo-1788561143.html

Эксперт рассказал о роли сотрудничества Азербайджана и России по Каспию

Эксперт рассказал о роли сотрудничества Азербайджана и России по Каспию - РИА Новости, 14.05.2022

Эксперт рассказал о роли сотрудничества Азербайджана и России по Каспию

Соглашение, подписанное в Москве о сотрудничестве научных организаций России и Азербайджана по укреплению взаимодействия в области исследований Каспийского... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T17:19

2022-05-14T17:19

2022-05-14T17:19

азербайджан

каспийское море

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БАКУ, 14 мая – РИА Новости. Соглашение, подписанное в Москве о сотрудничестве научных организаций России и Азербайджана по укреплению взаимодействия в области исследований Каспийского региона, внесет существенный вклад в оздоровление и восстановление экологической обстановки в регионе Каспийского моря, заявил РИА Новости руководитель Каспийского центра пространственного анализа, доктор философии по экономике Ильгар Велизаде.Научные организации России и Азербайджана будут укреплять взаимодействие в области исследований Каспийского региона. Соответствующее соглашение было подписано в среду в Москве на полях международной ассамблеи "Каспийский диалог"."Для оздоровления и восстановления экологической обстановки в регионе Каспийского моря решением правительств пяти прибрежных стран с 1998 года начала работать Каспийская экологическая программа (КЭП). В ее составе созданы 10 Каспийских региональных тематических центров (КРТЦ), предназначенные для решения различных аспектов проблемы охраны природы в регионе. Соглашение, подписанное в Москве о сотрудничестве научных организаций России и Азербайджана по укреплению взаимодействия в области исследований Каспийского региона, внесет существенный вклад в оздоровление и восстановление экологической обстановки в регионе Каспийского моря", - сказал эксперт.По мнению собеседника агентства, согласно оценкам, в ближайшие годы самым актуальным вопросом в экологической и социально-экономической повестке Каспийского региона будет оставаться проблема дальнейшего снижения уровня Каспийского моря."На естественный процесс циклического колебания уровня воды, характерный для водоема, серьезное влияние оказывают в последнее время глобальные климатические изменения и антропогенный фактор. В то же время в ряде случаев в медийном пространстве появляются неоправданные прогнозы и версии, предвещающие региону катастрофические последствия, вплоть до почти полного высыхания Каспия. Ведутся сравнения с Аралом. К сожалению, действительно в мелководной части моря наблюдается весьма печальная картина, позволяющая говорить о необходимости выработки действенных мер по предотвращению дальнейшего обмеления Каспия", - подчеркнул Велизаде.Эксперт отметил, что, в частности, этого можно добиться посредством снижения водозабора из крупнейших рек, впадающих в море, путем очистки русел."Однако чтобы Каспий прекратил существование, нужно, чтобы Волга полностью прекратила доносить свои воды на берега этого озера-моря. Вряд ли такой сценарий может быть оправданным и реалистичным. И в медийном пространстве необходимо четко заявлять о недопустимости спекуляций на сей счет. Довольно часто, когда говорят и пишут о загрязнении Каспийского моря, прежде всего имеют в виду последствия деятельности нефтедобывающих компаний. Однако в не меньшей степени Каспий загрязняют впадающие в него реки, главным образом Волга, формирующая свыше 80% речного стока озера-моря", - сказал он."По данным российских источников, в Волгу поступает 40% всех загрязненных сточных вод в России, или, в среднем, 2,5 миллиона тонн загрязняющих веществ ежегодно, но даже если их сократить, это несильно поправит здоровье реки. Главными загрязнителями выступают крупные городские агломерации и промышленные предприятия, сосредоточенные вдоль реки", - добавил эксперт.По словам Велизаде, именно поэтому введение в строй современных водоочистных сооружений в значительной степени поможет решить эту проблему. "Тревожные публикации в СМИ, обращающие внимание широкой общественности на данную тему, весьма полезны и стимулируют регулирующие органы предпринимать серьезные шаги по устранению проблемы", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220221/lgoty-1774009794.html

https://ria.ru/20220412/kanal-1783198430.html

азербайджан

каспийское море

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азербайджан, каспийское море