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На Украину приедут более 40 следователей, заявил прокурор МУС - РИА Новости, 14.05.2022
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На Украину приедут более 40 следователей, заявил прокурор МУС
На Украину приедут более 40 следователей, заявил прокурор МУС - РИА Новости, 14.05.2022
На Украину приедут более 40 следователей, заявил прокурор МУС
Прокурор Международного суда (МУС) ООН Карим Хан заявил, что на Украину на следующей неделе отправятся 42 следователя. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T23:08
2022-05-14T23:08
в мире
украина
донбасс
международный уголовный суд
европейский суд по правам человека (еспч)
евросоюз
лнр
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ПАРИЖ, 14 мая - РИА Новости. Прокурор Международного суда (МУС) ООН Карим Хан заявил, что на Украину на следующей неделе отправятся 42 следователя."На следующей неделе 42 следователя будут отправлены на Украину. Это крупнейшая отправка, которую когда-либо предпринимало мое учреждение. 30 из них были прикомандированы правительством Нидерландов, в том числе судмедэксперты и аналитики", - сказал Хан французской газете Monde.Прокурор отметил, что в первую очередь необходимо исследовать факты и установить истину. Хан добавил, что у МУС есть соглашение о сотрудничестве с совместной следственной группой, созданной Польшей, Литвой и Украиной. МУС сможет получить доступ к общим документам, однако не собирается делиться всеми своими документами, поскольку "обязаны следить за действиями всех сторон в конфликте".Прокуратура МУС приступила 2 марта к расследованию на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей Международного уголовного суда.При этом в марте официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что последние действия прокурора Хана демонстрируют стремление внести свою лепту в антироссийскую истерию, полыхающую сейчас в США и ЕС, и что "ни кровавый антиконституционный переворот в Киеве, ни сожжение людей заживо в Одессе, ни многолетние преступления против жителей Донбасса до сих пор не стали поводом для активизации расследования".Ранее в ДНР сообщали, что общественники Донбасса направили в МУС материалы дел по тысячам военных преступлений украинских силовиков в регионе. Ни по одному из обращений расследование так и не было начато.По данным МИД ЛНР, за восемь лет конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева. Однако суд так и не приступил к расследованию этих дел. Следственный комитет РФ сообщал, что представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7350 жалоб жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более 7 тысяч, сообщали и в минюсте Украины.
https://ria.ru/20220428/prokuror-1785851432.html
https://ria.ru/20220429/sotrudnichestvo-1786240580.html
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в мире, украина, донбасс, международный уголовный суд, европейский суд по правам человека (еспч), евросоюз, лнр
23:08 14.05.2022
 
На Украину приедут более 40 следователей, заявил прокурор МУС

Прокурор Международного суда ООН Хан заявил, что на Украину приедут более 40 следователей

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на здание Международного суда ООН в Гааге
Вид на здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 мая - РИА Новости. Прокурор Международного суда (МУС) ООН Карим Хан заявил, что на Украину на следующей неделе отправятся 42 следователя.
"На следующей неделе 42 следователя будут отправлены на Украину. Это крупнейшая отправка, которую когда-либо предпринимало мое учреждение. 30 из них были прикомандированы правительством Нидерландов, в том числе судмедэксперты и аналитики", - сказал Хан французской газете Monde.
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Прокурор МУС заверил, что не занимает ни сторону Украины, ни сторону России
Прокурор отметил, что в первую очередь необходимо исследовать факты и установить истину. Хан добавил, что у МУС есть соглашение о сотрудничестве с совместной следственной группой, созданной Польшей, Литвой и Украиной. МУС сможет получить доступ к общим документам, однако не собирается делиться всеми своими документами, поскольку "обязаны следить за действиями всех сторон в конфликте".
Прокуратура МУС приступила 2 марта к расследованию на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей Международного уголовного суда.
При этом в марте официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что последние действия прокурора Хана демонстрируют стремление внести свою лепту в антироссийскую истерию, полыхающую сейчас в США и ЕС, и что "ни кровавый антиконституционный переворот в Киеве, ни сожжение людей заживо в Одессе, ни многолетние преступления против жителей Донбасса до сих пор не стали поводом для активизации расследования".
Ранее в ДНР сообщали, что общественники Донбасса направили в МУС материалы дел по тысячам военных преступлений украинских силовиков в регионе. Ни по одному из обращений расследование так и не было начато.
По данным МИД ЛНР, за восемь лет конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева. Однако суд так и не приступил к расследованию этих дел. Следственный комитет РФ сообщал, что представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7350 жалоб жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более 7 тысяч, сообщали и в минюсте Украины.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 19:10
МИД: Россия не обязана сотрудничать с МУС по "расследованию" на Украине
 
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