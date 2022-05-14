https://ria.ru/20220514/silovik-1788503648.html

СК установил личность командира ВСУ, причастного к обстрелам Донбасса

СК установил личность командира ВСУ, причастного к обстрелам Донбасса - РИА Новости, 14.05.2022

СК установил личность командира ВСУ, причастного к обстрелам Донбасса

СК РФ установил личность командира украинских силовиков, отдававшего незаконные приказы об обстрелах гражданского населения Донбасса, сообщается в... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T12:00

2022-05-14T12:00

2022-05-14T12:00

специальная военная операция на украине

следственный комитет россии (ск рф)

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украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. СК РФ установил личность командира украинских силовиков, отдававшего незаконные приказы об обстрелах гражданского населения Донбасса, сообщается в Telegram-канале СК РФ."СК РФ возбудил уголовные дела в отношении начальника командного пункта штаба 25 отдельной парашютно-десантной бригады Вооруженных сил Украины подполковника Андрея Ткачука, а также ряда других командиров, которые уже являются фигурантами других уголовных дел. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 12-13 мая Андрей Ткачук и другие украинские командиры, среди которых Виталий Сущенко, Сергей Смолик, Игорь Ситницкий, Андрей Качанов, Роман Забродский, Сергей Сирченко, Дмитрий Герасименко, Вячеслав Бугайчук, Дмитрий Довбий, отдавали подчиненным подразделениям преступные приказы об артиллерийских обстрелах нескольких районов Донецка, а также города Ясиноватая. Украинские командиры Александр Бондаренко, Мирослав Верховой, Артем Пучков, Геннадий Бойко причастны к артиллерийским обстрелам Докучаевска."Кроме того, украинскими подразделениями была обстреляна Горловка и село Владимировка в ДНР. В результате этих действий погибли трое несовершеннолетних, получили ранения 11 мирных жителей, в том числе один малолетний. Повреждены 16 жилых домов, здания школы и органов государственной власти", - добавляется в сообщении.Также на территории ЛНР ряд украинских подразделений, которыми руководят Сергей Поступальский, Роман Мамавко и Николай Янчий, в этот же период обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в городе Золотое-5, населенных пунктах Воеводовка и Нижнее Луганской Народной Республики. В результате два мирных жителя получили ранения, повреждено несколько жилых домов.

https://ria.ru/20220514/azov-1788481552.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

следственный комитет россии (ск рф), россия, украина, вооруженные силы украины