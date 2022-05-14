https://ria.ru/20220514/shkola-1788600182.html

Украинские военные разместили тяжелое вооружение в школе в ДНР

Украинские военные разместили тяжелое вооружение в школе в ДНР - РИА Новости, 14.05.2022

Украинские военные разместили тяжелое вооружение в школе в ДНР

Украинские войска разместили тяжелое вооружение в школе Нью-Йорка в ДНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T21:37

2022-05-14T21:37

2022-05-14T22:43

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Украинские войска разместили тяжелое вооружение в школе Нью-Йорка в ДНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Нью-Йорке (Новгородское) Донецкой Народной Республики на территории жилого массива "Петровская гора" и школы № 16 подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, разместили тяжелое вооружение и склад боеприпасов. При этом эвакуация мирных жителей не осуществлялась", — сказал он на брифинге.Кроме того, заявил Мизинцев, в Николаеве в зданиях и на прилегающей территории школ № 7, 15, 35 и в Краматорске Донецкой Народной Республики в школах № 5, 6 и 9 боевики украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО, а в подвальных помещениях насильно удерживают жителей близлежащих домов.В Северодонецке в ЛНР на территории завода химического нестандартизированного оборудования, в непосредственной близости к густонаселенным жилым кварталам, подразделениями ВСУ размещена военная техника, отметил начальник НЦУО.Он подчеркнул, что боевики, зная, что жертвами таких преступных действий станут мирные жители, целенаправленно обстреливают позиции российских Вооруженных сил из жилых кварталов, провоцируя их на ответный огонь, чтобы в последующем возложить ответственность за уничтожение объектов гражданской инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения на российских военнослужащих, а также распространить через западные СМИ и на различных ресурсах фейки о якобы "злодеяниях русских".По его словам, данные факты в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение киевских властей к судьбам собственных граждан.Генерал вновь акцентировал внимание, что ВС России, в отличие от украинских вооруженных формирований, не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры страны.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220514/spetsoperatsiya-1788601011.html

https://ria.ru/20220514/unichtozhenie-1788591729.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, николаев (украина), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, национальный центр управления обороной рф, владимир путин, украина, россия