https://ria.ru/20220514/samolet-1788607420.html

В США самолет столкнулся с автомобилем

В США самолет столкнулся с автомобилем - РИА Новости, 14.05.2022

В США самолет столкнулся с автомобилем

По меньшей мере шесть человек пострадали при попытке небольшого самолета аварийно сесть на автомобильном мосту в американском штате Флорида, передает... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T23:23

2022-05-14T23:23

2022-05-14T23:23

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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек пострадали при попытке небольшого самолета аварийно сесть на автомобильном мосту в американском штате Флорида, передает телекомпания CNN со ссылкой на местных спасателей и авиационные власти.При посадке с отказавшим двигателем самолет Cessna столкнулся с машиной и загорелся.Телекомпания цитирует пожарно-спасательную службы округа Майами-Дейд, которой известно о шести пострадавших. Пятеро из них госпитализированы с травмами, не представляющими угрозы жизни, о состоянии шестого информации не поступало.Федеральное управление авиации сообщило, что на борту самолета находились три человека.

https://ria.ru/20220421/gaiti-1784617974.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, cessna