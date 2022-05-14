https://ria.ru/20220514/samolet-1788607420.html
В США самолет столкнулся с автомобилем
В США самолет столкнулся с автомобилем - РИА Новости, 14.05.2022
В США самолет столкнулся с автомобилем
По меньшей мере шесть человек пострадали при попытке небольшого самолета аварийно сесть на автомобильном мосту в американском штате Флорида, передает... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T23:23
2022-05-14T23:23
2022-05-14T23:23
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек пострадали при попытке небольшого самолета аварийно сесть на автомобильном мосту в американском штате Флорида, передает телекомпания CNN со ссылкой на местных спасателей и авиационные власти.При посадке с отказавшим двигателем самолет Cessna столкнулся с машиной и загорелся.Телекомпания цитирует пожарно-спасательную службы округа Майами-Дейд, которой известно о шести пострадавших. Пятеро из них госпитализированы с травмами, не представляющими угрозы жизни, о состоянии шестого информации не поступало.Федеральное управление авиации сообщило, что на борту самолета находились три человека.
https://ria.ru/20220421/gaiti-1784617974.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, cessna
В США самолет столкнулся с автомобилем
CNN: самолет столкнулся с автомобилем при аварийной посадке на мост в США