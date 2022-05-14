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В США самолет столкнулся с автомобилем - РИА Новости, 14.05.2022
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В США самолет столкнулся с автомобилем
В США самолет столкнулся с автомобилем - РИА Новости, 14.05.2022
В США самолет столкнулся с автомобилем
По меньшей мере шесть человек пострадали при попытке небольшого самолета аварийно сесть на автомобильном мосту в американском штате Флорида, передает... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T23:23
2022-05-14T23:23
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек пострадали при попытке небольшого самолета аварийно сесть на автомобильном мосту в американском штате Флорида, передает телекомпания CNN со ссылкой на местных спасателей и авиационные власти.При посадке с отказавшим двигателем самолет Cessna столкнулся с машиной и загорелся.Телекомпания цитирует пожарно-спасательную службы округа Майами-Дейд, которой известно о шести пострадавших. Пятеро из них госпитализированы с травмами, не представляющими угрозы жизни, о состоянии шестого информации не поступало.Федеральное управление авиации сообщило, что на борту самолета находились три человека.
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в мире, сша, cessna
23:23 14.05.2022
 
В США самолет столкнулся с автомобилем

CNN: самолет столкнулся с автомобилем при аварийной посадке на мост в США

© Flickr / null0Самолет Cessna
Самолет Cessna - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© Flickr / null0
Самолет Cessna. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек пострадали при попытке небольшого самолета аварийно сесть на автомобильном мосту в американском штате Флорида, передает телекомпания CNN со ссылкой на местных спасателей и авиационные власти.
При посадке с отказавшим двигателем самолет Cessna столкнулся с машиной и загорелся.
Телекомпания цитирует пожарно-спасательную службы округа Майами-Дейд, которой известно о шести пострадавших. Пятеро из них госпитализированы с травмами, не представляющими угрозы жизни, о состоянии шестого информации не поступало.
Федеральное управление авиации сообщило, что на борту самолета находились три человека.
Самолет Cessna - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 04:00
СМИ: в Гаити при аварийной посадке самолета на шоссе погибли шесть человек
 
В миреСШАCessna
 
 
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