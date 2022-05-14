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В ЕК разрешат странам-членам госрегулирование цен на газ, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.05.2022
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В ЕК разрешат странам-членам госрегулирование цен на газ, сообщили СМИ
В ЕК разрешат странам-членам госрегулирование цен на газ, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.05.2022
В ЕК разрешат странам-членам госрегулирование цен на газ, сообщили СМИ
В Еврокомиссии готовы разрешить странам-членам госрегулирование цен на газ, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T14:40
2022-05-14T16:44
экономика
еврокомиссия
евросоюз
европа
луганская народная республика
газпром
украина
сергей куприянов
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БЕРЛИН, 14 мая — РИА Новости. В Еврокомиссии готовы разрешить странам-членам госрегулирование цен на газ, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ."В этих исключительных обстоятельствах членам ЕС должно быть разрешено регулировать потребительские цены государством в течение переходного периода", — приводит издание цитату из текста.Таким образом в Еврокомиссии надеются взять под контроль резкий рост стоимости газа."Нафтогаз Украины" во вторник заявил, что больше не несет ответственности за транспортировку газа на неподконтрольных территориях, назвав это "форс-мажорными обстоятельствами". А "Оператор ГТС Украины" анонсировал прекращение с 11 мая транзита через ГИС "Сохрановка" и компрессорную станцию "Новопсков", которые находятся под контролем российских сил (на территории ЛНР), якобы из-за форс-мажора. Отмечалось, что через "Новопсков" могла проходить почти треть транзита газа из России в Европу (до 32,6 миллиона кубометров в сутки)."Газпром" подчеркнул, что ему не были предоставлены подтверждения форс-мажора, компания не видит препятствий для продолжения транзита через ГИС "Сохрановка". По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, "Газпром" полностью выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, поставляет газ для транзита через Украину в соответствии с контрактом и операторским соглашением, а услуги по транзиту полностью оплачены.На предложение Украины перенести все транзитные объемы на ГИС "Суджа" в российской компании ответили, что это технологически невозможно. То, что Украина оставила для транзита российского газа в Европу только один вход, существенно снижает надежность газоснабжения, отметил "Газпром".
https://ria.ru/20220512/belgiya-1788009859.html
https://ria.ru/20220514/gaz-1788462044.html
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европа
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экономика, еврокомиссия, евросоюз, европа, луганская народная республика, газпром, украина, сергей куприянов, нафтогаз украины
14:40 14.05.2022 (обновлено: 16:44 14.05.2022)
 
В ЕК разрешат странам-членам госрегулирование цен на газ, сообщили СМИ

Welt am Sonntag: в Еврокомиссии разрешат странам-членам госрегулирование цен на газ

© AP Photo / Yves LoggheШтаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© AP Photo / Yves Logghe
Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 мая — РИА Новости. В Еврокомиссии готовы разрешить странам-членам госрегулирование цен на газ, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.
"В этих исключительных обстоятельствах членам ЕС должно быть разрешено регулировать потребительские цены государством в течение переходного периода", — приводит издание цитату из текста.
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Таким образом в Еврокомиссии надеются взять под контроль резкий рост стоимости газа.
"Нафтогаз Украины" во вторник заявил, что больше не несет ответственности за транспортировку газа на неподконтрольных территориях, назвав это "форс-мажорными обстоятельствами". А "Оператор ГТС Украины" анонсировал прекращение с 11 мая транзита через ГИС "Сохрановка" и компрессорную станцию "Новопсков", которые находятся под контролем российских сил (на территории ЛНР), якобы из-за форс-мажора. Отмечалось, что через "Новопсков" могла проходить почти треть транзита газа из России в Европу (до 32,6 миллиона кубометров в сутки).
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"Газпром" подчеркнул, что ему не были предоставлены подтверждения форс-мажора, компания не видит препятствий для продолжения транзита через ГИС "Сохрановка". По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, "Газпром" полностью выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, поставляет газ для транзита через Украину в соответствии с контрактом и операторским соглашением, а услуги по транзиту полностью оплачены.
На предложение Украины перенести все транзитные объемы на ГИС "Суджа" в российской компании ответили, что это технологически невозможно. То, что Украина оставила для транзита российского газа в Европу только один вход, существенно снижает надежность газоснабжения, отметил "Газпром".
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ЭкономикаЕврокомиссияЕвросоюзЕвропаЛуганская Народная РеспубликаГазпромУкраинаСергей КуприяновНафтогаз Украины
 
 
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