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СК завел уголовное дело после обстрела журналистов RT в Донбассе - РИА Новости, 14.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220514/rassledovanie-1788580763.html
СК завел уголовное дело после обстрела журналистов RT в Донбассе
СК завел уголовное дело после обстрела журналистов RT в Донбассе - РИА Новости, 14.05.2022
СК завел уголовное дело после обстрела журналистов RT в Донбассе
Российские следователи возбудили уголовное дело после ранения журналистов RT, попавших под обстрел украинских военных в Донбассе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T19:09
2022-05-14T23:51
специальная военная операция на украине
донбасс
россия
следственный комитет россии (ск рф)
телеканал rt
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело после ранения журналистов RT, попавших под обстрел украинских военных в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России."Возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение запрещенных средств и методов ведения войны")", — сказали в ведомстве.Установлено, что 13 мая украинские военные возле города Докучаевска в ДНР с применением РСЗО "Ураган" произвели прицельный артиллерийский обстрел по объектам гражданской инфраструктуры.В результате обстрела АЗС один человек погиб, ранения различной степени тяжести получили два сотрудника съемочной группы RT и два мирных жителя, которые были госпитализированы.
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донбасс
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донбасс, россия, следственный комитет россии (ск рф), телеканал rt, вооруженные силы украины, украина, докучаевск, донецкая народная республика
19:09 14.05.2022 (обновлено: 23:51 14.05.2022)
 
СК завел уголовное дело после обстрела журналистов RT в Донбассе

СК возбудил дело после ранения журналистов RT, попавших под обстрел в Донбассе

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий ВСУ в Киевской области
Военнослужащий ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий ВСУ в Киевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело после ранения журналистов RT, попавших под обстрел украинских военных в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение запрещенных средств и методов ведения войны")", — сказали в ведомстве.
Установлено, что 13 мая украинские военные возле города Докучаевска в ДНР с применением РСЗО "Ураган" произвели прицельный артиллерийский обстрел по объектам гражданской инфраструктуры.
В результате обстрела АЗС один человек погиб, ранения различной степени тяжести получили два сотрудника съемочной группы RT и два мирных жителя, которые были госпитализированы.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Телеканал RTВооруженные силы УкраиныУкраинаДокучаевскДонецкая Народная Республика
 
 
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