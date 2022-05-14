https://ria.ru/20220514/rassledovanie-1788580763.html
СК завел уголовное дело после обстрела журналистов RT в Донбассе
СК завел уголовное дело после обстрела журналистов RT в Донбассе - РИА Новости, 14.05.2022
СК завел уголовное дело после обстрела журналистов RT в Донбассе
Российские следователи возбудили уголовное дело после ранения журналистов RT, попавших под обстрел украинских военных в Донбассе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T19:09
2022-05-14T19:09
2022-05-14T23:51
специальная военная операция на украине
донбасс
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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вооруженные силы украины
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докучаевск
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело после ранения журналистов RT, попавших под обстрел украинских военных в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России."Возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение запрещенных средств и методов ведения войны")", — сказали в ведомстве.Установлено, что 13 мая украинские военные возле города Докучаевска в ДНР с применением РСЗО "Ураган" произвели прицельный артиллерийский обстрел по объектам гражданской инфраструктуры.В результате обстрела АЗС один человек погиб, ранения различной степени тяжести получили два сотрудника съемочной группы RT и два мирных жителя, которые были госпитализированы.
https://ria.ru/20220412/korrespondent-1783032690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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19:09 14.05.2022 (обновлено: 23:51 14.05.2022)
СК завел уголовное дело после обстрела журналистов RT в Донбассе
СК возбудил дело после ранения журналистов RT, попавших под обстрел в Донбассе