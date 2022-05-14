https://ria.ru/20220514/puteshestviya-1788394950.html

Туристы назвали самые разочаровывающие достопримечательности

Туристы назвали самые разочаровывающие достопримечательности - РИА Новости, 14.05.2022

Туристы назвали самые разочаровывающие достопримечательности

Определены мировые достопримечательности, которые больше всего разочаровывают туристов, сообщает Wanderlust. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T05:13

2022-05-14T05:13

2022-05-14T05:13

туризм

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Определены мировые достопримечательности, которые больше всего разочаровывают туристов, сообщает Wanderlust.Компания MrQ изучила отзывы на популярном портале Tripadviser и выделила знаменитые места, которые не произвели на путешественников впечатление.Каждый пятый пользователь поставил низкую оценку голливудской "Аллее славы". Большинство туристов отмечает, что в этом месте слишком многолюдно, оно грязное и не соответствует ожиданиям от гламурного Лос-Анджелеса.Версаль не понравился 17 процентам посетителей. Главная причина жалоб — огромные очереди и высокая стоимость билетов. Еще это место считается неудобным для гостей с ограниченными возможностями и с маленькими детьми.Восемь процентов туристов раскритиковали Стоунхендж за дороговизну парковки, еды в округе и слабый интернет.Еще одна достопримечательность Голливуда — буквы на горе — разочаровали шесть процентов путешественников. Многим не удалось подойти достаточно близко, чтобы сделать хорошую фотографию.Многие туристы раскритиковали экскурсию в Белый дом. Они язвили, что проверка безопасности занимает больше времени, чем сам визит. Также пять процентов пользователей остались разочарованы Пизанской башней. Осмотр внутреннего пространства неинтересен, лучше провести время рядом с ней, сделать красивые фотографии, писали они. И, главное, не стать жертвой карманников.Пирамиды Гизы — опасное место, считают путешественники. Там много мошенников.Букингемский дворец разочаровал пользователей отсутствием цветов. "Как общественный парк, ничего особенного", — пишут в отзывах.

https://ria.ru/20220426/puteshestviya-1785013570.html

https://ria.ru/20220409/parki-1782521540.html

https://ria.ru/20220508/iran-1787226817.html

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голливуд

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, лос-анджелес, голливуд, гиза, куда поехать в выходные, что посмотреть , достопримечательности