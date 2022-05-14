https://ria.ru/20220514/produkty-1788465953.html

Кузнецова обсудила с властями Херсона бесперебойные поставки продуктов

Кузнецова обсудила с властями Херсона бесперебойные поставки продуктов - РИА Новости, 14.05.2022

Кузнецова обсудила с властями Херсона бесперебойные поставки продуктов

Необходимо наладить бесперебойные поставки продуктов питания и прочих предметов первой необходимости в Херсонскую область без дополнительных согласований,... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T05:17

2022-05-14T05:17

2022-05-14T05:17

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ХЕРСОН, 14 мая — РИА Новости. Необходимо наладить бесперебойные поставки продуктов питания и прочих предметов первой необходимости в Херсонскую область без дополнительных согласований, заявила вице-спикер Государственной думы РФ Анна Кузнецова на встрече с главой военно-гражданской администрации Херсонской области Владимиром Сальдо."Здесь нужны ответственные люди, которые позволят наладить бесперебойные, постоянные поставки. Без дополнительных заявок и траты времени на аналитику необходимого объема. Способные наладить в постоянном режиме поставки, связанные с медицинскими запросами и связанные с воспитанием детей", — сказала Кузнецова.Сальдо отметил, что на сегодняшний день отмечается нехватка в связи со сбоями традиционных поставок товаров, необходимых в первую очередь для детей.Российские войска 15 марта взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в этой области и на юге соседней Запорожской начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220513/kherson-1788282625.html

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в мире, владимир путин, херсонская область , россия, украина, херсон, анна кузнецова