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В Госдуме заявили, что позиция Зеленского по Крыму уже неважна - РИА Новости, 14.05.2022
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В Госдуме заявили, что позиция Зеленского по Крыму уже неважна
В Госдуме заявили, что позиция Зеленского по Крыму уже неважна - РИА Новости, 14.05.2022
В Госдуме заявили, что позиция Зеленского по Крыму уже неважна
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что позиция Владимира Зеленского по Крыму и республикам Донбасса уже никому... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T15:33
2022-05-14T15:33
украина
республика крым
донбасс
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что позиция Владимира Зеленского по Крыму и республикам Донбасса уже никому неинтересна и неважна.Ранее Зеленский в эфире итальянского канала Rai 1 заявил, что Украина никогда не признает Крым частью России и не согласится на автономию ДНР и ЛНР."Признание Крыма и народных республик Донбасса, а также отказ от любых претензий и посягательств на эти территории было одним из условий прекращения спецоперации, но Зеленский, по указке американских покровителей, отказался. Ему выгоден конфликт и кровопролитие на Украине. Зеленский предал свою страну и народ, он упустил свой шанс и теперь войдет в историю как убийца. Его позиция и заявления насчет непризнания Крыма и республик Донбасса уже никому неинтересна, неважна и безразлична", - сказал Шеремет.По его словам, Зеленский скоро будет отправлен на свалку истории, а тем временем власти освобожденных регионов Украины уже выстраивают добрососедские отношения с российским Крымом и республиками Донбасса.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220514/krym-1788509194.html
украина
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украина, республика крым, донбасс, михаил шеремет
15:33 14.05.2022
 
В Госдуме заявили, что позиция Зеленского по Крыму уже неважна

Депутат Госдумы Шеремет заявили, что позиция Зеленского по Крыму и Донбассу уже неважна

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что позиция Владимира Зеленского по Крыму и республикам Донбасса уже никому неинтересна и неважна.
Ранее Зеленский в эфире итальянского канала Rai 1 заявил, что Украина никогда не признает Крым частью России и не согласится на автономию ДНР и ЛНР.
"Признание Крыма и народных республик Донбасса, а также отказ от любых претензий и посягательств на эти территории было одним из условий прекращения спецоперации, но Зеленский, по указке американских покровителей, отказался. Ему выгоден конфликт и кровопролитие на Украине. Зеленский предал свою страну и народ, он упустил свой шанс и теперь войдет в историю как убийца. Его позиция и заявления насчет непризнания Крыма и республик Донбасса уже никому неинтересна, неважна и безразлична", - сказал Шеремет.
По его словам, Зеленский скоро будет отправлен на свалку истории, а тем временем власти освобожденных регионов Украины уже выстраивают добрососедские отношения с российским Крымом и республиками Донбасса.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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УкраинаРеспублика КрымДонбассМихаил Шеремет
 
 
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