https://ria.ru/20220514/pozitsiya-1788532909.html

В Госдуме заявили, что позиция Зеленского по Крыму уже неважна

В Госдуме заявили, что позиция Зеленского по Крыму уже неважна - РИА Новости, 14.05.2022

В Госдуме заявили, что позиция Зеленского по Крыму уже неважна

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что позиция Владимира Зеленского по Крыму и республикам Донбасса уже никому... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T15:33

2022-05-14T15:33

2022-05-14T15:33

украина

республика крым

донбасс

михаил шеремет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что позиция Владимира Зеленского по Крыму и республикам Донбасса уже никому неинтересна и неважна.Ранее Зеленский в эфире итальянского канала Rai 1 заявил, что Украина никогда не признает Крым частью России и не согласится на автономию ДНР и ЛНР."Признание Крыма и народных республик Донбасса, а также отказ от любых претензий и посягательств на эти территории было одним из условий прекращения спецоперации, но Зеленский, по указке американских покровителей, отказался. Ему выгоден конфликт и кровопролитие на Украине. Зеленский предал свою страну и народ, он упустил свой шанс и теперь войдет в историю как убийца. Его позиция и заявления насчет непризнания Крыма и республик Донбасса уже никому неинтересна, неважна и безразлична", - сказал Шеремет.По его словам, Зеленский скоро будет отправлен на свалку истории, а тем временем власти освобожденных регионов Украины уже выстраивают добрососедские отношения с российским Крымом и республиками Донбасса.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220514/krym-1788509194.html

украина

республика крым

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, республика крым, донбасс, михаил шеремет