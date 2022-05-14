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Глава Белгородской области навестил пострадавших от обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.05.2022
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Глава Белгородской области навестил пострадавших от обстрела со стороны ВСУ
Глава Белгородской области навестил пострадавших от обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.05.2022
Глава Белгородской области навестил пострадавших от обстрела со стороны ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков навестил в больнице жителей, которые пострадали во время обстрела села Солохи. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T14:37
2022-05-14T14:37
общество
вячеслав гладков
происшествия
белгородская область
украина
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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков навестил в больнице жителей, которые пострадали во время обстрела села Солохи."Очень сильно переживал за Никиту, парню 14 лет. Но врачи сделали все возможное и невозможное, чтобы его спасти. Второй мальчишка тоже идёт на поправку. Правда, по словам медиков, раны контузионные и будут долго заживать", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале."Трое уже выписаны на амбулаторное долечивание, у них были осколочные ранения. Сейчас в больнице находятся двое пациентов, их состояние стабильное. Но ранения тяжёлые, поэтому восстановление займёт от полутора месяцев. Оказывается квалифицированная медицинская помощь, лекарственные препараты есть в полном объёме", - уточнил Гладков.По словам губернатора, через месяц-полтора подростков отправят на восстановление в детские санатории, а в взрослым предоставят возможность оздоровиться в санаториях по назначению врача.Село Солоха 11 мая подверглось обстрелу со стороны Украины, один человек погиб и семеро пострадали. По версии СК РФ, украинские боевики несколько раз выстрелили из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" по территории села.
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общество, вячеслав гладков, происшествия, белгородская область, украина
14:37 14.05.2022
 
Глава Белгородской области навестил пострадавших от обстрела со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Гладков навестил пострадавших от обстрела со стороны ВСУ

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков навестил в больнице жителей, которые пострадали во время обстрела села Солохи.
"Очень сильно переживал за Никиту, парню 14 лет. Но врачи сделали все возможное и невозможное, чтобы его спасти. Второй мальчишка тоже идёт на поправку. Правда, по словам медиков, раны контузионные и будут долго заживать", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
"Трое уже выписаны на амбулаторное долечивание, у них были осколочные ранения. Сейчас в больнице находятся двое пациентов, их состояние стабильное. Но ранения тяжёлые, поэтому восстановление займёт от полутора месяцев. Оказывается квалифицированная медицинская помощь, лекарственные препараты есть в полном объёме", - уточнил Гладков.
По словам губернатора, через месяц-полтора подростков отправят на восстановление в детские санатории, а в взрослым предоставят возможность оздоровиться в санаториях по назначению врача.
Село Солоха 11 мая подверглось обстрелу со стороны Украины, один человек погиб и семеро пострадали. По версии СК РФ, украинские боевики несколько раз выстрелили из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" по территории села.
Белгород - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
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