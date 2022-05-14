https://ria.ru/20220514/pogoda-1788476957.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 14.05.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Переменная облачность с кратковременными дождями ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до +17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T09:32
2022-05-14T09:32
2022-05-14T09:32
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Переменная облачность с кратковременными дождями ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до +17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице продолжит формировать тыловая часть циклона. Ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в Москве плюс 15-17 градусов, в Подмосковье от 13 до 18 градусов тепла", - сообщил Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет западным, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, показания барометров ниже нормы, они составят 739 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220512/urozhay-1788183720.html
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
В Москве в субботу ожидаются кратковременные дожди и до 17 градусов тепла