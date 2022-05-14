https://ria.ru/20220514/pogoda-1788476957.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 14.05.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Переменная облачность с кратковременными дождями ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до +17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T09:32

2022-05-14T09:32

2022-05-14T09:32

общество

москва

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Переменная облачность с кратковременными дождями ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до +17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице продолжит формировать тыловая часть циклона. Ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в Москве плюс 15-17 градусов, в Подмосковье от 13 до 18 градусов тепла", - сообщил Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет западным, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, показания барометров ниже нормы, они составят 739 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220512/urozhay-1788183720.html

москва

московская область (подмосковье)

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье), погода