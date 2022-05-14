https://ria.ru/20220514/pogibshie-1788477960.html

В ДНР за 87 дней эскалации погибли 115 мирных жителей

В ДНР за 87 дней эскалации погибли 115 мирных жителей - РИА Новости, 14.05.2022

В ДНР за 87 дней эскалации погибли 115 мирных жителей

В ДНР за 87 дней эскалации погибли 115 мирных жителей, в том числе четверо детей, пострадал 521 мирный житель, среди которых 42 ребенка, сообщает... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T09:39

2022-05-14T09:39

2022-05-14T09:50

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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. В ДНР за 87 дней эскалации погибли 115 мирных жителей, в том числе четверо детей, пострадал 521 мирный житель, среди которых 42 ребенка, сообщает представительство ДНР в СЦКК."За 87 дней эскалации погибли 115 мирных жителей, в том числе четверо детей. Ранения различной степени тяжести получил 521 мирный житель, в том числе 42 ребенка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что за этот период было зафиксировано 2793 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 2530. Всего противником выпущено 27 384 боеприпаса различного калибра, включая 27 ракет из ОТРК "Точка-У", пять ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 27 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 4121 ракета РСЗО БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/obstrel-1788447153.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина