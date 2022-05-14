https://ria.ru/20220514/park-1788514670.html
В пойме реки Яузы в Москве появится дерт-парк
В пойме реки Яузы в Москве появится дерт-парк - РИА Новости, 14.05.2022
В пойме реки Яузы в Москве появится дерт-парк
Дерт-парк для катания на BMX и горных велосипедах появится в пойме реки Яузы в Москве в рамках реабилитации вдоль Северодвинской улицы нового участка будущего... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T13:41
2022-05-14T13:41
2022-05-14T13:41
общество
москва
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Дерт-парк для катания на BMX и горных велосипедах появится в пойме реки Яузы в Москве в рамках реабилитации вдоль Северодвинской улицы нового участка будущего "Парка Яуза", сообщила РИА Новости пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы."Специалисты Комплекса городского хозяйства создадут в пойме реки Яузы трассу для катания на BMX и горных велосипедах – дерт-парк. Работы проведут в рамках реабилитации вдоль Северодвинской улицы нового участка будущего "Парка Яуза". Современную площадку для занятий экстремальными видами спорта обустроят по просьбам спортсменов на месте уже существующей", - сказано в сообщении.В пресс-службе рассказали, что дерт-парк на правом берегу Яузы станет тренировочным центром для дисциплины "слоупстайл", в которой спортсмены на горных велосипедах выполняют акробатические прыжки на трамплинах, пирамидах, контр-уклонах и трюки в воздухе. Начинающие райдеры смогут обучаться базовым навыкам на линиях для новичков, а после оттачивать мастерство на траекториях для прогрессирующих спортсменов и профессионалов.Сообщается, что площадку сформируют из каркасных стартовых подиумов различной высоты и линий фигур-трамплинов из уплотненного грунта. Различные комбинации и траектории трамплинов позволят исполнять разнообразные акробатические элементы в серию.Также в комплексе городского хозяйства заявили, что всего планируется создать пять трасс различного уровня сложности. Их общая протяженность составит 350 метров, а общая площадь дерт-парка – 1,9 тысячи квадратных метров. Рядом с тренировочной площадкой обустроят крытые трибуны.В пресс-службе также заверили, что конфигурация дерт-парка и развитая инфраструктура будущего "Парка Яуза" позволят проводить в нем масштабные соревнования по велоспорту.
https://ria.ru/20220514/blagoustroystvo-1788480566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
В пойме реки Яузы в Москве появится дерт-парк
В пойме реки Яузы в Москве появится дерт-парк для катания на ВМХ и горных велосипедах
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Дерт-парк для катания на BMX и горных велосипедах появится в пойме реки Яузы в Москве в рамках реабилитации вдоль Северодвинской улицы нового участка будущего "Парка Яуза", сообщила РИА Новости пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства создадут в пойме реки Яузы трассу для катания на BMX и горных велосипедах – дерт-парк. Работы проведут в рамках реабилитации вдоль Северодвинской улицы нового участка будущего "Парка Яуза". Современную площадку для занятий экстремальными видами спорта обустроят по просьбам спортсменов на месте уже существующей", - сказано в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что дерт-парк на правом берегу Яузы станет тренировочным центром для дисциплины "слоупстайл", в которой спортсмены на горных велосипедах выполняют акробатические прыжки на трамплинах, пирамидах, контр-уклонах и трюки в воздухе. Начинающие райдеры смогут обучаться базовым навыкам на линиях для новичков, а после оттачивать мастерство на траекториях для прогрессирующих спортсменов и профессионалов.
Сообщается, что площадку сформируют из каркасных стартовых подиумов различной высоты и линий фигур-трамплинов из уплотненного грунта. Различные комбинации и траектории трамплинов позволят исполнять разнообразные акробатические элементы в серию.
Также в комплексе городского хозяйства заявили, что всего планируется создать пять трасс различного уровня сложности. Их общая протяженность составит 350 метров, а общая площадь дерт-парка – 1,9 тысячи квадратных метров. Рядом с тренировочной площадкой обустроят крытые трибуны.
В пресс-службе также заверили, что конфигурация дерт-парка и развитая инфраструктура будущего "Парка Яуза" позволят проводить в нем масштабные соревнования по велоспорту.