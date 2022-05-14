https://ria.ru/20220514/pamyatnik-1788482618.html

СК проверит законность сноса памятника советским воинам в Латвии

СК проверит законность сноса памятника советским воинам в Латвии - РИА Новости, 14.05.2022

СК проверит законность сноса памятника советским воинам в Латвии

Следственный комитет оценит законность решения властей Латвии о сносе памятника советским воинам, вероятно, в рамках статьи о реабилитации нацизма, сообщается в РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T10:33

2022-05-14T10:33

2022-05-14T14:31

в мире

латвия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Следственный комитет оценит законность решения властей Латвии о сносе памятника советским воинам, вероятно, в рамках статьи о реабилитации нацизма, сообщается в Telegram-канале ведомства."По поручению председателя СК следователи проанализируют данные о законности принятия такого решения в одностороннем порядке. Подобные инициативы являются очередным фактом пренебрежения общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом", — указывается в пресс-релизе.Фактический снос памятника может быть квалифицирован по статье российского Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за реабилитацию нацизма путем публичного осквернения символов воинской славы.Отмечается, что сейм Латвии принял закон о приостановке действия статьи 13 двустороннего соглашения с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках, что позволяет теперь снести в том числе памятник воинам Советской армии — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, установленный на юго-западе Риги в парке Победы в 1985 году.

https://ria.ru/20220513/latviya-1788425451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, латвия, следственный комитет россии (ск рф), россия