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СК проверит законность сноса памятника советским воинам в Латвии - РИА Новости, 14.05.2022
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СК проверит законность сноса памятника советским воинам в Латвии
СК проверит законность сноса памятника советским воинам в Латвии - РИА Новости, 14.05.2022
СК проверит законность сноса памятника советским воинам в Латвии
Следственный комитет оценит законность решения властей Латвии о сносе памятника советским воинам, вероятно, в рамках статьи о реабилитации нацизма, сообщается в РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T10:33
2022-05-14T14:31
в мире
латвия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Следственный комитет оценит законность решения властей Латвии о сносе памятника советским воинам, вероятно, в рамках статьи о реабилитации нацизма, сообщается в Telegram-канале ведомства."По поручению председателя СК следователи проанализируют данные о законности принятия такого решения в одностороннем порядке. Подобные инициативы являются очередным фактом пренебрежения общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом", — указывается в пресс-релизе.Фактический снос памятника может быть квалифицирован по статье российского Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за реабилитацию нацизма путем публичного осквернения символов воинской славы.Отмечается, что сейм Латвии принял закон о приостановке действия статьи 13 двустороннего соглашения с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках, что позволяет теперь снести в том числе памятник воинам Советской армии — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, установленный на юго-западе Риги в парке Победы в 1985 году.
https://ria.ru/20220513/latviya-1788425451.html
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в мире, латвия, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:33 14.05.2022 (обновлено: 14:31 14.05.2022)
 
СК проверит законность сноса памятника советским воинам в Латвии

СК может квалицифировать снос памятника в Латвии по статье о реабилитации нацизма

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Следственный комитет оценит законность решения властей Латвии о сносе памятника советским воинам, вероятно, в рамках статьи о реабилитации нацизма, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"По поручению председателя СК следователи проанализируют данные о законности принятия такого решения в одностороннем порядке. Подобные инициативы являются очередным фактом пренебрежения общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом", — указывается в пресс-релизе.
Фактический снос памятника может быть квалифицирован по статье российского Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за реабилитацию нацизма путем публичного осквернения символов воинской славы.
Отмечается, что сейм Латвии принял закон о приостановке действия статьи 13 двустороннего соглашения с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках, что позволяет теперь снести в том числе памятник воинам Советской армии — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, установленный на юго-западе Риги в парке Победы в 1985 году.
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