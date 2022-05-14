https://ria.ru/20220514/otnosheniya-1788549160.html

В Иране посоветовали Европе вести разумные отношения с Россией

В Иране посоветовали Европе вести разумные отношения с Россией - РИА Новости, 14.05.2022

В Иране посоветовали Европе вести разумные отношения с Россией

Европейские страны должны вести разумные отношения с Россией, чтобы выйти из экономического кризиса, заявил РИА Новости советник делегации переговорщиков от... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T16:47

2022-05-14T16:47

2022-05-14T16:47

в мире

европа

россия

иран

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Европейские страны должны вести разумные отношения с Россией, чтобы выйти из экономического кризиса, заявил РИА Новости советник делегации переговорщиков от Ирана в Вене Мохаммад Маранди."Единственное решение их (Европы) экономического кризиса состоит в том, чтобы они проводили более рациональные, более разумные отношения с Россией", - сказал Маранди.

https://ria.ru/20220514/neft-1788548185.html

европа

россия

иран

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

в мире, европа, россия, иран