https://ria.ru/20220514/otnosheniya-1788549160.html
В Иране посоветовали Европе вести разумные отношения с Россией
В Иране посоветовали Европе вести разумные отношения с Россией - РИА Новости, 14.05.2022
В Иране посоветовали Европе вести разумные отношения с Россией
Европейские страны должны вести разумные отношения с Россией, чтобы выйти из экономического кризиса, заявил РИА Новости советник делегации переговорщиков от... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T16:47
2022-05-14T16:47
2022-05-14T16:47
в мире
европа
россия
иран
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Европейские страны должны вести разумные отношения с Россией, чтобы выйти из экономического кризиса, заявил РИА Новости советник делегации переговорщиков от Ирана в Вене Мохаммад Маранди."Единственное решение их (Европы) экономического кризиса состоит в том, чтобы они проводили более рациональные, более разумные отношения с Россией", - сказал Маранди.
https://ria.ru/20220514/neft-1788548185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, россия, иран
В Иране посоветовали Европе вести разумные отношения с Россией
Переговорщик Ирана в Вене Маранди: Европа должна вести разумные отношения с Россией