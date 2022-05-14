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Страны G7 осудили испытания баллистических ракет КНДР - РИА Новости, 14.05.2022
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Страны G7 осудили испытания баллистических ракет КНДР
Страны G7 осудили испытания баллистических ракет КНДР - РИА Новости, 14.05.2022
Страны G7 осудили испытания баллистических ракет КНДР
Страны G7 осуждают продолжающиеся испытания баллистических ракет Северной Кореей. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T16:33
2022-05-14T16:36
в мире
пхеньян
японское море
кндр (северная корея)
g7
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Страны G7 осуждают продолжающиеся испытания баллистических ракет Северной Кореей."Мы решительно осуждаем продолжающиеся испытания баллистических ракет Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), проведенный 24 марта 2022 года, что еще раз подтверждает намерение КНДР продолжать развивать свой ядерный и ракетный потенциал", - говорится в заявлении.Ранее КНДР провела 16-ое испытание вооружений в 2022 году. Северная Корея также пустила 7 мая баллистическую ракету малой дальности, предположительно, ракету для подводных лодок (БРПЛ) в сторону Японского моря. Тогда Пхеньян не стал официально сообщать о пуске и не дал пояснения, что это был за снаряд. До этого пуск баллистической ракеты прошел 4 мая.
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пхеньян
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в мире, пхеньян, японское море, кндр (северная корея), g7
16:33 14.05.2022 (обновлено: 16:36 14.05.2022)
 
Страны G7 осудили испытания баллистических ракет КНДР

Страны G7 осудили продолжающиеся испытания баллистических ракет КНДР

© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Страны G7 осуждают продолжающиеся испытания баллистических ракет Северной Кореей.
"Мы решительно осуждаем продолжающиеся испытания баллистических ракет Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), проведенный 24 марта 2022 года, что еще раз подтверждает намерение КНДР продолжать развивать свой ядерный и ракетный потенциал", - говорится в заявлении.
Ранее КНДР провела 16-ое испытание вооружений в 2022 году. Северная Корея также пустила 7 мая баллистическую ракету малой дальности, предположительно, ракету для подводных лодок (БРПЛ) в сторону Японского моря. Тогда Пхеньян не стал официально сообщать о пуске и не дал пояснения, что это был за снаряд. До этого пуск баллистической ракеты прошел 4 мая.
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 14:05
Япония направила протест КНДР из-за ракетных испытаний
 
В миреПхеньянЯпонское мореКНДР (Северная Корея)G7
 
 
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