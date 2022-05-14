https://ria.ru/20220514/oslablenie-1788599004.html

Посол в Вашингтоне: США сделали акцент на ослабление России для ее изоляции

Посол в Вашингтоне: США сделали акцент на ослабление России для ее изоляции - РИА Новости, 14.05.2022

Посол в Вашингтоне: США сделали акцент на ослабление России для ее изоляции

США сделали акцент на ослабление России для ее изоляции, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T21:22

2022-05-14T21:22

2022-05-14T22:46

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. США сделали акцент на ослабление России для ее изоляции, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."США сегодня сделали акцент на ослабление нашей страны, на ее изоляцию. Вашингтон сегодня готов все сделать для предотвращения ситуации, когда Москва - это центр мировой политики, одна из ключевых держав в многополярном мире", - сказал он в эфире "Соловьев Live".В американской схеме России отводится место второстепенной страны, которая идёт в фарватере Вашингтона, подчеркнул Антонов.

https://ria.ru/20220514/antonov-1788603423.html

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сша, вашингтон, в мире