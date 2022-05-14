https://ria.ru/20220514/oruzhie-1788496501.html

В МИД рассказали о реакции на возможное размещение ЯО у границ России

В МИД рассказали о реакции на возможное размещение ЯО у границ России - РИА Новости, 14.05.2022

В МИД рассказали о реакции на возможное размещение ЯО у границ России

Если НАТО осуществит на практике заявления о возможности перемещении ядерного оружия ближе к границам РФ, надо будет реагировать принятием адекватных мер... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T11:02

2022-05-14T11:02

2022-05-14T11:02

политика

россия

нато

александр грушко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Если НАТО осуществит на практике заявления о возможности перемещении ядерного оружия ближе к границам РФ, надо будет реагировать принятием адекватных мер предосторожности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."НАТО взяла обязательства по основополагающему акту не изменять ядерную политику и не изменять построение ядерных сил. И до последнего времени она этого придерживалась. Вместе с тем мы видим, что в последнее время появляется все больше заявлений о том, что НАТО готова отказаться и от этой меры", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Грушко привел заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что ядерное оружие может быть переведено ближе к границам РФ, а также словах польских властей о готовности принять ядерное оружие."Если эти заявления будут реализованы в каких-то практических шагах, это может быть не только физическое перемещение американского ядерного оружия на территорию этих стран, но создание инфраструктуры, которая необходима для применения ядерного оружия, и опять же с учетом вот этих совместных ядерных миссий, которые осуществляются в том числе странами, не обладающими ядерным оружием, в нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия, конечно, на это надо будет реагировать принятием адекватных мер предосторожности, которые обеспечивали бы надежность сдерживания", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220513/nato-1788155883.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, нато, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)