https://ria.ru/20220514/oruzhie-1788493797.html
В МИД ответили на вопрос о размещении Россией ядерного оружия на Балтике
В МИД ответили на вопрос о размещении Россией ядерного оружия на Балтике - РИА Новости, 14.05.2022
В МИД ответили на вопрос о размещении Россией ядерного оружия на Балтике
Пока рано говорить о размещении Россией ядерного оружия в Балтийском регионе в случае вступления в НАТО Швеции и Финляндии, заявил замглавы МИД РФ Александр... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T10:41
2022-05-14T10:41
2022-05-14T10:41
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
александр грушко
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Пока рано говорить о размещении Россией ядерного оружия в Балтийском регионе в случае вступления в НАТО Швеции и Финляндии, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Ну еще рано об этом говорить" - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20220512/polyanskiy-1788218802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, александр грушко
В МИД ответили на вопрос о размещении Россией ядерного оружия на Балтике
Замглавы МИД Грушко: говорить о размещении ядерного оружие на Балтике пока еще рано