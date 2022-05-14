https://ria.ru/20220514/oruzhie-1788493797.html

В МИД ответили на вопрос о размещении Россией ядерного оружия на Балтике

В МИД ответили на вопрос о размещении Россией ядерного оружия на Балтике - РИА Новости, 14.05.2022

В МИД ответили на вопрос о размещении Россией ядерного оружия на Балтике

Пока рано говорить о размещении Россией ядерного оружия в Балтийском регионе в случае вступления в НАТО Швеции и Финляндии, заявил замглавы МИД РФ Александр... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T10:41

2022-05-14T10:41

2022-05-14T10:41

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

александр грушко

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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Пока рано говорить о размещении Россией ядерного оружия в Балтийском регионе в случае вступления в НАТО Швеции и Финляндии, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Ну еще рано об этом говорить" - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20220512/polyanskiy-1788218802.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, александр грушко