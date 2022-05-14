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В МИД ответили на вопрос о размещении Россией ядерного оружия на Балтике - РИА Новости, 14.05.2022
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В МИД ответили на вопрос о размещении Россией ядерного оружия на Балтике
В МИД ответили на вопрос о размещении Россией ядерного оружия на Балтике - РИА Новости, 14.05.2022
В МИД ответили на вопрос о размещении Россией ядерного оружия на Балтике
Пока рано говорить о размещении Россией ядерного оружия в Балтийском регионе в случае вступления в НАТО Швеции и Финляндии, заявил замглавы МИД РФ Александр... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T10:41
2022-05-14T10:41
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
александр грушко
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Пока рано говорить о размещении Россией ядерного оружия в Балтийском регионе в случае вступления в НАТО Швеции и Финляндии, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Ну еще рано об этом говорить" - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, александр грушко
10:41 14.05.2022
 
В МИД ответили на вопрос о размещении Россией ядерного оружия на Балтике

Замглавы МИД Грушко: говорить о размещении ядерного оружие на Балтике пока еще рано

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание МИД России. Архивное фото
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Пока рано говорить о размещении Россией ядерного оружия в Балтийском регионе в случае вступления в НАТО Швеции и Финляндии, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Ну еще рано об этом говорить" - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 21:54
Полянский ответил на вопрос о возможной ядерной эскалации
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ПолитикаАлександр Грушко
 
 
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