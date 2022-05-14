https://ria.ru/20220514/oruzhie-1788473649.html

Эксперт оценил стоимость поставок на Украину американского оружия

Эксперт оценил стоимость поставок на Украину американского оружия - РИА Новости, 14.05.2022

Эксперт оценил стоимость поставок на Украину американского оружия

Украина, по самым оптимистичным оценкам, может получить оружия на 10-15 миллиардов долларов в реальном выражении из выделенных США 40 миллиардов на "ленд-лиз",... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T08:42

2022-05-14T08:42

2022-05-14T08:42

специальная военная операция на украине

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сша

украина

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Украина, по самым оптимистичным оценкам, может получить оружия на 10-15 миллиардов долларов в реальном выражении из выделенных США 40 миллиардов на "ленд-лиз", заявил РИА Новости директор "Центра анализа мировой торговли оружием" (ЦАМТО) Игорь Коротченко."Разумеется, не все эти деньги будут материализованы в конкретные образцы оружия по отпускным ценам американских производителей. От 40-миллиардного пакета, выделенного Вашингтоном на вооружение Украины, поставки реальной техники будут в лучшем случае на сумму 10-15 миллиардов", - сказал он.По его оценке, из этого объема еще порядка 10-15% по нелегальным схемам Украина реэкспортирует в Африку, на Ближний Восток или в страны Латинской Америки по налаженным каналам через Болгарию или Румынию."Во-первых, будет накрутка по цене - ценник конкретно взятого образца вооружения или военной техники, предназначенного для ВСУ, будет выше как минимум в несколько раз. К тому же в ряде поставок будет осуществляться передача не новой техники, а уже произведенных ранее вооружений со складов в США и в Европе, в ряде случаев - с критическими сроками хранения. Или, например, переданы те же вертолеты Ми-17 из "афганского" задела", - пояснил эксперт.По его словам, "живые" деньги, в первую очередь, получат предприятия американского военно-промышленного комплекса. Поставки с территории США также потребуют страховки, логистики, что еще больше увеличит реальную цену на поставляемые Украине образцы, отметил эксперт.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, украина, вооруженные силы украины